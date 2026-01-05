Wahljahr in Sachsen: Einige Städte bekommen neue Chefs

Kamenz - 2026 gilt als Superwahljahr. In Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern stehen Landtagswahlen an. Berlin wählt ein neues Abgeordnetenhaus. In Bayern, Hessen und Niedersachsen werden bei Kommunalwahlen die Karten neu gemischt. Und in Sachsen werfen diverse Bürgermeisterwahlen ihre Schatten voraus.

Das Wahljahr 2026 beschert Sachsen viele Bürgermeisterwahlen.

Den Auftakt macht Altenberg. Am 25. Januar werden die Menschen dort an die Wahlurnen gerufen. Die Wahl ist notwendig geworden, nachdem Markus Wiesenberg (37, CDU) vorzeitig aus dem Amt ausgeschieden war.

Vier Männer und eine Frau sind als Kandidaten zugelassen. Mit André Barth (56, AfD) bewirbt sich auch ein Landtagsabgeordneter um das Amt. Er leitet als erster Bürgermeister bereits seit dem Ausscheiden von Wiesenberg die Geschäfte im Rathaus.

In Moritzburg findet die Bürgermeisterwahl am 22. März statt. Die Amtszeit des amtierenden Bürgermeisters Jörg Hänisch (64, parteilos) endet am 31. Mai. Dann geht er in den Ruhestand. Bis zum 15. Januar können noch Wahlvorschläge eingereicht werden.