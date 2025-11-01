Entscheidung gefallen: Dieser Mann ist Sachsens neuer Integrations-Beauftragter
Dresden - Sachsens neuer sächsischer Integrationsbeauftragter heißt Martin Modschiedler (58, CDU). Der Jurist wurde am Donnerstag im Landtag gewählt.
Die Wahl verlief auf Antrag der CDU-Fraktion geheim. Am Ende bekam Modschiedler 62 Ja-Stimmen (61 hatte er gebraucht).
25 Abgeordnete lehnten ihn ab, 30 enthielten sich.
Modschiedler ist im Parlament bekannt, als emphatischer Mann der klaren Worte.
Er sagt, dass er im neuen Amt "Probleme klar benennen, Sorgen ernst nehmen und auch Grenzen setzen" will.
Der Rechtsanwalt betonte: "In Sachsen ist kein Platz für Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. In Sachsen ist aber genauso wenig Platz für religiösen Fanatismus oder Asylbewerber, die hier Straftaten begehen."
Titelfoto: Alexander Fuhrmann/dpa