Grippe und RSV greifen um sich: Sachsen meldet Tausende neue Fälle

Dresden - Die Erkältungswelle rollt durch Sachsen . Dabei haben die Grippe- und RSV-Infektionen zuletzt zugenommen, während die Corona -Fallzahlen zurückgingen. Das geht aus dem jüngsten Bericht der Landesuntersuchungsanstalt hervor.

Nun hat es auch den Freistaat erwischt. (Symbolfoto) © 123RF/ benzoix

Die Grippe-Erkrankungen beträfen inzwischen alle Altersgruppen. Die Gesundheitsämter berichteten über Häufungen in Altenheimen, Krankenhäusern, Kindereinrichtungen sowie zunehmend auch in Schulen.

Vom 19. bis 25. Januar seien rund 3250 neue Influenza-Fälle gemeldet worden. Das sei ein Anstieg von 16 Prozent im Vergleich zur Vorwoche.

Die RSV-Infektionen beträfen erwartungsgemäß vor allem Kleinkinder. Jedoch seien zuletzt auch viele Erkrankungen bei älteren Erwachsenen diagnostiziert worden.

Die Epidemiologen berichteten von mehr als 300 neuen RSV-Nachweisen - ein Anstieg von 67 Prozent verglichen mit der Vorwoche.