So will Sachsen den Clans Rolex, Sportwagen und Villen abnehmen

Dresden/Berlin - Luxusautos, Villen, Bargeld: Ermittler sollen leichter an kriminell erworbenes Vermögen kommen. Auf Initiative von Sachsen und Nordrhein-Westfalen hat der Bundesrat einen entsprechenden Antrag beschlossen.

Beweislastumkehr: Wenn Clan-Kriminelle nicht nachweisen können, dass ihr Vermögen legal erworben wurde, soll es von den Behörden eingezogen werden können. © picture alliance/dpa

Sie protzen mit teuren Sportwagen und Luxusuhren, präsentieren sich in sozialen Medien im Geldregen und horten nicht selten Immobilien.

Kriminelle Clans sind in Deutschland und zunehmend auch in Sachsen ein Dauerärgernis. Bislang war es für die Behörden schwer, an die nicht selten durch Drogenhandel, Raub und Erpressung angehäuften Reichtümer zu kommen.

"Wenn unsere Steuerfahnder aktuell kriminelle Clan-Mitglieder überprüfen, die offiziell keinerlei Einnahmen haben, aber Sportwagen fahren und in einer Villa leben, ziehen unsere Behörden meist den Kürzeren", konstatierte Sachsens Finanzminister Christian Piwarz (50, CDU).

Doch das soll sich nun ändern.