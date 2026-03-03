Neues sächsisches Polizeigesetz: Aktionsbündnis warnt vor "Überwachungsstaat"

Leipzig/Dresden - Das Leipziger Aktionsbündnis "Leipzig nimmt Platz" kritisiert den aktuellen Entwurf zur Novelle des sächsischen Polizeigesetzes. Der in der vergangenen Woche vom Regierungskabinett verabschiedete Entwurf des Gesetzes ist nach Ansicht der Aktivisten eine "Blaupause für den Überwachungsstaat" und verstoße gegen Prinzipien des Rechtsstaats.

Ein Polizist filmt mit einem Diensthandy eine Demonstration. Sachsens neues Polizeigesetz sieht unter anderem vor, an Kriminalitätsschwerpunkten künftig auf intelligente Videoüberwachung zu setzen. © Jennifer Brückner/dpa

"Wenn Menschen aufgrund algorithmischer Muster, sozialer Kontakte oder abstrakter Gefahrenprognosen in den Fokus geraten, werden sie faktisch wie potenzielle Täter*innen behandelt - ohne konkrete Tat, ohne individuelle Schuld", heißt es in einer Mitteilung des Bündnisses, das in Leipzig seit Jahren regelmäßig Demonstrationen mit großer Beteiligung organisiert.

Hintergrund ist der im Gesetzesentwurf unter anderem vorgesehene Einsatz von automatisierter Datenanalyse mithilfe von künstlicher Intelligenz: Die Polizei soll demnach die Befugnis zur Verwendung moderner IT-Systeme bei der Auswertung großer Datenmengen erhalten.

An Schwerpunkten der Kriminalität soll intelligente Videoüberwachung möglich sein, um Gefahren und mögliche Straftaten auf Basis von Bewegungsmustern zu erkennen. Im Einzelfall unter Richtervorbehalt ist zudem die sogenannte Quellen-Telekommunikationsüberwachung vorgesehen, bei der auch verschlüsselte Messengerdienste wie WhatsApp überwacht werden können.

Automatisierte Kennzeichenerkennung soll bei der Ermittlung gestohlener Fahrzeuge helfen. Hinzu kommt der geplante Einsatz umstrittener Distanz-Elektroimpulsgeräte (Taser) als "reguläres Einsatzmittel".