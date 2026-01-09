Landkreis warnt: Geflügelpest in Mittelsachsen nachgewiesen

Freiberg - Nachdem bereits Ende vergangenen Jahres die Geflügelpest in Dresden und im Landkreis Meißen nachgewiesen wurde, ist nun auch Mittelsachsen betroffen.

Die hochansteckende Influenza wurde bei einem toten Schwan nachgewiesen. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Wie der Landkreis am Freitag mitteilte, wurde die hochpathogene Aviäre Influenza (AI) vom Subtyp H5 (kurz: Geflügelpest) bei einem toten Schwan nachgewiesen.

Dieser wurde Ende des vergangenen Jahres in Hartmannsdorfi in der Nähe des Göppersdorfer Weges gefunden.

Es ist bisher der einzige Fall und der erste seit fünf Jahren. Den letzten Fall in Mittelsachsen gab es Ende April 2021.

"Wir wissen, dass das Virus in Mittelsachsen ist – jetzt konnte es bei einem Fall im Labor nachgewiesen werden", heißt es aus dem Veterinäramt. Da es sich um einen Einzelfall handelt, gibt es zunächst keine weiteren behördlichen Auflagen.

Sollten jedoch vermehrt Wildvögel, insbesondere Wasser- und Greifvögel, gefunden werden, ist das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt zu informieren (Tel.: 03731 799-6234, außerhalb der Dienstzeiten unter 03731 799-6999).