Erster Meißen-Live-Krimi entführt ins Herz der alten Domstadt
Meißen - Einen Krimi lesen und Verdächtigen live über die Schulter sehen? Das geht - mit dem ersten Meißen-Live-Krimi "Schatten über der Domstadt" von Autorin Jona M. Schwartz. Ihr Buch entstand in Kooperation mit dem Stadtmarketing und enthält zehn QR-Codes mit kurzen Spielszenen an verschiedenen "Tatorten".
Ein Drehort ist der Feinkostladen Feines & Erlesenes in der Marktgasse. Ein Schlüsselort für die Geschichte: Der Maler Felix Heller erhält am Bistrotisch von Galeristin Clara Bendl eine frustrierende Absage. Diese ist der Auslöser für die Ermordung von fast drei Frauen.
Tourismus-Amtsleiter Christian Friedel (48) spielt höchstpersönlich den Mörder - aus gutem Grund: "Das Konzept des Buches hat überzeugt. Man kann es einfach zu Hause lesen und die Kurzvideos anschauen.
Man kann aber auch mit dem Buch durch die Stadt laufen und die Tatorte besuchen - Geschäfte und Galerien in der Innenstadt. Das ist natürlich für Touristen, aber nicht nur für sie, spannend."
Genau auf die Verbindung von Lesespaß und Stärkung des lokalen Einzelhandels hat es Autorin Jona M. Schwarz abgesehen. Im wahren Leben heißt sie Janet Mütze (49) und arbeitet als Sachbearbeiterin.
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An Mitstreitern dürfte es nicht mangeln
"Es gibt schon einen Live-Krimi, der in Weinböhla spielt. Die nächsten Projekte sind längst im Kopf", verrät Janet Mütze. "Ich arbeite an einem Feuerwehr-Krimi und dann würde ich gern Live-Krimis schreiben, die in verschiedenen Dresdner Stadtteilen spielen."
An Mitstreitern dürfte es nicht mangeln, denn die Meißner Opfer, Mitwisser, Täter und Zeugen des Live-Krimis hatten einen Riesenspaß an der Geschichte und beim Dreh. Galeristin & Künstlerin Susann Jäpel (46, im Buch Galeristin Clara) durfte sich quasi selbst spielen.
Ein QR-Code führt denn auch in ihre Galerie im Prälatenhaus. "Dort stelle ich eigene Arbeiten aus und präsentiere Gastausstellungen". Da sie offenbar talentierter als der Krimimörder ist, hat sie auch das Buchcover illustriert und - so viel sei verraten - überlebt den dritten Mordanschlag.
Den Meißen-Live-Krimi "Schatten über der Domstadt" gibt es in der Tourist-Info für 9,90 Euro.
Titelfoto: Holm Helis