Erster Meißen-Live-Krimi entführt ins Herz der alten Domstadt

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Einen Krimi lesen und Verdächtigen live über die Schulter sehen? Das geht - mit dem ersten Meißen-Live-Krimi "Schatten über der Domstadt".

Von Katrin Koch

Meißen - Einen Krimi lesen und Verdächtigen live über die Schulter sehen? Das geht - mit dem ersten Meißen-Live-Krimi "Schatten über der Domstadt" von Autorin Jona M. Schwartz. Ihr Buch entstand in Kooperation mit dem Stadtmarketing und enthält zehn QR-Codes mit kurzen Spielszenen an verschiedenen "Tatorten".

Amtsleiter Christian Friedel (48) und Autorin Jona M. Schwartz (49) zeigen den ersten Meißen-Live-Krimi "Schatten über der Domstadt".
Amtsleiter Christian Friedel (48) und Autorin Jona M. Schwartz (49) zeigen den ersten Meißen-Live-Krimi "Schatten über der Domstadt".  © Holm Helis

Ein Drehort ist der Feinkostladen Feines & Erlesenes in der Marktgasse. Ein Schlüsselort für die Geschichte: Der Maler Felix Heller erhält am Bistrotisch von Galeristin Clara Bendl eine frustrierende Absage. Diese ist der Auslöser für die Ermordung von fast drei Frauen.

Tourismus-Amtsleiter Christian Friedel (48) spielt höchstpersönlich den Mörder - aus gutem Grund: "Das Konzept des Buches hat überzeugt. Man kann es einfach zu Hause lesen und die Kurzvideos anschauen.

Man kann aber auch mit dem Buch durch die Stadt laufen und die Tatorte besuchen - Geschäfte und Galerien in der Innenstadt. Das ist natürlich für Touristen, aber nicht nur für sie, spannend."

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Genau auf die Verbindung von Lesespaß und Stärkung des lokalen Einzelhandels hat es Autorin Jona M. Schwarz abgesehen. Im wahren Leben heißt sie Janet Mütze (49) und arbeitet als Sachbearbeiterin.

In der Marktgasse in Meißen nimmt eine mörderische Geschichte ihren Anfang.
In der Marktgasse in Meißen nimmt eine mörderische Geschichte ihren Anfang.  © Holm Helis
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Im Buch sind zehn QR-Codes entsprechend des "Tatverlaufs" eingefügt. Eine Karte verweist zudem auf die Orte in der Stadt.
Im Buch sind zehn QR-Codes entsprechend des "Tatverlaufs" eingefügt. Eine Karte verweist zudem auf die Orte in der Stadt.  © Holm Helis
Die Galeristin im Prälatenhaus an den Roten Stufen überlebt den dritten Mord.
Die Galeristin im Prälatenhaus an den Roten Stufen überlebt den dritten Mord.  © Holm Helis

An Mitstreitern dürfte es nicht mangeln

Auch der Feinkostladen von Peter Lupprich (61) spielt im Krimi eine Rolle.
Auch der Feinkostladen von Peter Lupprich (61) spielt im Krimi eine Rolle.  © Holm Helis

"Es gibt schon einen Live-Krimi, der in Weinböhla spielt. Die nächsten Projekte sind längst im Kopf", verrät Janet Mütze. "Ich arbeite an einem Feuerwehr-Krimi und dann würde ich gern Live-Krimis schreiben, die in verschiedenen Dresdner Stadtteilen spielen."

An Mitstreitern dürfte es nicht mangeln, denn die Meißner Opfer, Mitwisser, Täter und Zeugen des Live-Krimis hatten einen Riesenspaß an der Geschichte und beim Dreh. Galeristin & Künstlerin Susann Jäpel (46, im Buch Galeristin Clara) durfte sich quasi selbst spielen.

Ein QR-Code führt denn auch in ihre Galerie im Prälatenhaus. "Dort stelle ich eigene Arbeiten aus und präsentiere Gastausstellungen". Da sie offenbar talentierter als der Krimimörder ist, hat sie auch das Buchcover illustriert und - so viel sei verraten - überlebt den dritten Mordanschlag.

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Den Meißen-Live-Krimi "Schatten über der Domstadt" gibt es in der Tourist-Info für 9,90 Euro.

Titelfoto: Holm Helis

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