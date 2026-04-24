Erster Meißen-Live-Krimi entführt ins Herz der alten Domstadt

Meißen - Einen Krimi lesen und Verdächtigen live über die Schulter sehen? Das geht - mit dem ersten Meißen-Live-Krimi "Schatten über der Domstadt" von Autorin Jona M. Schwartz. Ihr Buch entstand in Kooperation mit dem Stadtmarketing und enthält zehn QR-Codes mit kurzen Spielszenen an verschiedenen "Tatorten".

Amtsleiter Christian Friedel (48) und Autorin Jona M. Schwartz (49) zeigen den ersten Meißen-Live-Krimi "Schatten über der Domstadt". © Holm Helis

Ein Drehort ist der Feinkostladen Feines & Erlesenes in der Marktgasse. Ein Schlüsselort für die Geschichte: Der Maler Felix Heller erhält am Bistrotisch von Galeristin Clara Bendl eine frustrierende Absage. Diese ist der Auslöser für die Ermordung von fast drei Frauen.

Tourismus-Amtsleiter Christian Friedel (48) spielt höchstpersönlich den Mörder - aus gutem Grund: "Das Konzept des Buches hat überzeugt. Man kann es einfach zu Hause lesen und die Kurzvideos anschauen.

Man kann aber auch mit dem Buch durch die Stadt laufen und die Tatorte besuchen - Geschäfte und Galerien in der Innenstadt. Das ist natürlich für Touristen, aber nicht nur für sie, spannend."

Genau auf die Verbindung von Lesespaß und Stärkung des lokalen Einzelhandels hat es Autorin Jona M. Schwarz abgesehen. Im wahren Leben heißt sie Janet Mütze (49) und arbeitet als Sachbearbeiterin.