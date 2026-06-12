Neue Karte zeigt Hochwasserrisiken an Zwickauer Mulde
Eibenstock/Schönheide - Wo besteht große Hochwassergefahr an der Zwickauer Mulde? Eine neue Karte zeigt die Gefahren und Risiken im Gebiet des Oberlaufs zwischen der Talsperre Eibenstock (Erzgebirgskreis) und der Talsperre Muldenberg (Vogtlandkreis).
Die Hochwassergefahren- und Risikokarte wurde am Donnerstag der Stadt Eibenstock sowie den Gemeinden Schönheide, Muldenhammer und Grünbach übergeben.
Auf der Karte sind Gefährdungen für die Ortschaften in der Region bei unterschiedlichen statistischen Hochwasserszenarien aufgezeigt.
Auch die Wassertiefen und Fließgeschwindigkeiten in den überschwemmten Bereichen werden mit angegeben. Doch nicht nur das. "In den Hochwasserrisikokarten werden unter anderem die Flächennutzung der überschwemmten Flächen und besonders gefährdete Objekte dargestellt", so ein Sprecher der Landestalsperrenverwaltung.
Anwohner, Unternehmen und Behörden können die Karte auf der Internetseite des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie abrufen.
Die Erstellung solcher Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten ist Teil der Umsetzung der europäischen Hochwasserrisikomanagementrichtlinie. Sie müssen alle sechs Jahre überprüft und wenn nötig aktualisiert werden.
Titelfoto: DPA/Robert Michael