Neue Karte zeigt Hochwasserrisiken an Zwickauer Mulde

Eibenstock/Schönheide - Wo besteht große Hochwassergefahr an der Zwickauer Mulde? Eine neue Karte zeigt die Gefahren und Risiken im Gebiet des Oberlaufs zwischen der Talsperre Eibenstock ( Erzgebirgskreis ) und der Talsperre Muldenberg ( Vogtlandkreis ).

Ein vom Hochwasser überfluteter Radweg. Eine neue Karte zeigt nun Hochwasserrisiken für den Oberlauf der Zwickauer Mulde. (Symbolbild) © DPA/Robert Michael

Die Hochwassergefahren- und Risikokarte wurde am Donnerstag der Stadt Eibenstock sowie den Gemeinden Schönheide, Muldenhammer und Grünbach übergeben.

Auf der Karte sind Gefährdungen für die Ortschaften in der Region bei unterschiedlichen statistischen Hochwasserszenarien aufgezeigt.

Auch die Wassertiefen und Fließgeschwindigkeiten in den überschwemmten Bereichen werden mit angegeben. Doch nicht nur das. "In den Hochwasserrisikokarten werden unter anderem die Flächennutzung der überschwemmten Flächen und besonders gefährdete Objekte dargestellt", so ein Sprecher der Landestalsperrenverwaltung.

Anwohner, Unternehmen und Behörden können die Karte auf der Internetseite des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie abrufen.