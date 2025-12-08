2500 Liter Heizöl ausgelaufen: Verschmutzung sorgt für Feuerwehreinsatz

Aue - Am Montagnachmittag musste die Feuerwehr Aue ( Erzgebirge ) wegen einer Gewässerverunreinigung ausrücken.

Rund 2500 Liter Heizöl landeten in der Mulde. © Niko Mutschmann

Gegen 13.45 Uhr bemerkte eine Person einen deutlich sichtbaren Ölfilm auf der Mulde in Aue und alarmierte die Einsatzkräfte.

Die Feuerwehrleute errichteten im Bereich eines Einleitungsrohrs eine Ölsperre, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

Zusammen mit der Polizei, dem Umweltamt sowie dem Zweckverband Abwasser Schlematal (ZAST) suchte die Feuerwehr nach der Ursache und wurde fündig.

Aus einem Heizöltank waren rund 2500 Liter Heizöl ausgetreten und über ein Rohr in die Mulde gelangt.