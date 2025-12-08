2500 Liter Heizöl ausgelaufen: Verschmutzung sorgt für Feuerwehreinsatz
Aue - Am Montagnachmittag musste die Feuerwehr Aue (Erzgebirge) wegen einer Gewässerverunreinigung ausrücken.
Gegen 13.45 Uhr bemerkte eine Person einen deutlich sichtbaren Ölfilm auf der Mulde in Aue und alarmierte die Einsatzkräfte.
Die Feuerwehrleute errichteten im Bereich eines Einleitungsrohrs eine Ölsperre, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.
Zusammen mit der Polizei, dem Umweltamt sowie dem Zweckverband Abwasser Schlematal (ZAST) suchte die Feuerwehr nach der Ursache und wurde fündig.
Aus einem Heizöltank waren rund 2500 Liter Heizöl ausgetreten und über ein Rohr in die Mulde gelangt.
Nachdem die Lage gegen 15.30 Uhr unter Kontrolle gebracht wurde, übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei. Der Verursacher muss nun die Reinigung des betroffenen Bereichs veranlassen und diese auch bezahlen.
Titelfoto: Niko Mutschmann