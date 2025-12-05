Aufregung um geplante Antifa-Demo in Schwarzenberg reißt nicht ab

Die Aufregung um die geplante Antifa-Demo in Schwarzenberg (Erzgebirge) am 13. Dezember reißt nicht ab.

Von Lena Plischke

Schwarzenberg - Die Aufregung um die geplante Antifa-Demo in Schwarzenberg (Erzgebirge) am 13. Dezember reißt nicht ab.

Der Weihnachtsmarkt in Schwarzenberg läuft vom 5. bis 14. Dezember und am 13. will die Antifa parallel zur Bergparade demonstrieren.
Der Weihnachtsmarkt in Schwarzenberg läuft vom 5. bis 14. Dezember und am 13. will die Antifa parallel zur Bergparade demonstrieren.  © Uwe Meinhold

Bereits vergangene Woche hatten radikale Aufrufe wie "Die Staatsmacht in die Schranken weisen" für Wirbel gesorgt - besonders, weil der Protest fast zeitgleich zur Bergparade stattfinden soll. Viele Bürger fürchten Linksautonome mitten im Weihnachtsidyll.

Jetzt reagiert die Stadt und liefert neue Informationen zum Stand der Dinge.

Auf TAG24-Anfrage erklärt Stadtsprecherin Katrin Hübner, dass die Demo nach wie vor noch nicht offiziell genehmigt sei: "Seitens des Landratsamtes liegt uns noch keine Information dazu vor." Dennoch weiß die Stadt inzwischen mehr über die Pläne der Veranstalter.

Ein Linksextremist während einer Antifa-Demo. Viele Bürger fürchteten einen "Schwarzen Block" in Schwarzenberg.
Ein Linksextremist während einer Antifa-Demo. Viele Bürger fürchteten einen "Schwarzen Block" in Schwarzenberg.  © picture-alliance/dpa
In einem Kooperationsgespräch mit der Demo-Anmelderin und Leipziger Landtagsabgeordneten Juliane Nagel (47, Linke) seien Route und Auflagen besprochen worden: "Die mögliche Aufzugsstrecke würde zum größten Teil im Bereich der Neustadt liegen. Somit wäre ein größtmöglicher Abstand zum Weihnachtsmarkt und zur Bergparade gegeben."

Titelfoto: Bildmontage: picture-alliance/dpa, Uwe Meinhold

Mehr zum Thema Erzgebirge: