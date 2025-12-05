Aufregung um geplante Antifa-Demo in Schwarzenberg reißt nicht ab
Schwarzenberg - Die Aufregung um die geplante Antifa-Demo in Schwarzenberg (Erzgebirge) am 13. Dezember reißt nicht ab.
Bereits vergangene Woche hatten radikale Aufrufe wie "Die Staatsmacht in die Schranken weisen" für Wirbel gesorgt - besonders, weil der Protest fast zeitgleich zur Bergparade stattfinden soll. Viele Bürger fürchten Linksautonome mitten im Weihnachtsidyll.
Jetzt reagiert die Stadt und liefert neue Informationen zum Stand der Dinge.
Auf TAG24-Anfrage erklärt Stadtsprecherin Katrin Hübner, dass die Demo nach wie vor noch nicht offiziell genehmigt sei: "Seitens des Landratsamtes liegt uns noch keine Information dazu vor." Dennoch weiß die Stadt inzwischen mehr über die Pläne der Veranstalter.
Titelfoto: Bildmontage: picture-alliance/dpa, Uwe Meinhold