Aufregung um geplante Antifa-Demo in Schwarzenberg reißt nicht ab

Schwarzenberg - Die Aufregung um die geplante Antifa-Demo in Schwarzenberg (Erzgebirge) am 13. Dezember reißt nicht ab.

Der Weihnachtsmarkt in Schwarzenberg läuft vom 5. bis 14. Dezember und am 13. will die Antifa parallel zur Bergparade demonstrieren. © Uwe Meinhold

Bereits vergangene Woche hatten radikale Aufrufe wie "Die Staatsmacht in die Schranken weisen" für Wirbel gesorgt - besonders, weil der Protest fast zeitgleich zur Bergparade stattfinden soll. Viele Bürger fürchten Linksautonome mitten im Weihnachtsidyll.

Jetzt reagiert die Stadt und liefert neue Informationen zum Stand der Dinge.

Auf TAG24-Anfrage erklärt Stadtsprecherin Katrin Hübner, dass die Demo nach wie vor noch nicht offiziell genehmigt sei: "Seitens des Landratsamtes liegt uns noch keine Information dazu vor." Dennoch weiß die Stadt inzwischen mehr über die Pläne der Veranstalter.