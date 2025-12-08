"Glück auf", Nussknacker und Veilchen-Fußball: Erzgebirge hat jetzt Botschafter in den USA

Schneeberg - Diesem Verein ist sein Erzgebirge heilig: Am Clubhaus prangt "Glück auf", zum Advent gehören Nussknacker, einmal im Jahr wird die "Miss Erzgebirge" gewählt und das Logo der Fußballmannschaft ähnelt dem Stadtwappen von Thalheim - nur dass die "Erzgebirge Soccers" im rund 6500 Kilometer Luftlinie entfernten Warminster in Pennsylvania kicken.

Schneebergs Bürgermeister Ingo Seifert (56, l.) ließ Vize-Vereinschef Steve Feuchter (55, M.) auf erzgebirgische Traditionen schwören. Das freute auch Landrat Rico Anton (48, CDU). © Uwe Meinhold

Die "Vereinigung Erzgebirge" in dem Vorort von Philadelphia/USA wurde 1931 von neun Auswanderern aus Thalheim gegründet.

Ihre 4500 Mitglieder pflegen auf ihrem Vereinsgelände "Waldesrauschen" bis heute die deutsche Sprache, Traditionen, Feste - und das Fußballspiel.

Seit Jahren halten die amerikanischen Erzgebirger über den Großen Teich hinweg Kontakt nach Sachsen.

Am Sonntag wurden sie beim Schneeberger Lichtelfest offiziell "Botschafter des Erzgebirges".