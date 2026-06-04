Annaberger Kät punktet mit neuen Fahrgeschäften
Annaberg-Buchholz - Der Rummel ist wieder da! Ab Freitag können Besucher auf dem rund drei Hektar großen Kätplatz in Annaberg-Buchholz (Erzgebirge) wieder zahlreiche Fahrgeschäfte erleben.
Neben Klassikern wie dem Riesenrad, dem Autoscooter und der Sound Machine warten auch neue Attraktionen auf die Gäste. Erstmals dabei sind der Freifallturm "Gravity" und das Laufgeschäft "Miami Beach".
Mit einer Höhe von 80 Metern zählt "Gravity" zu den höchsten mobilen Freifalltürmen der Welt.
Zunächst genießen Fahrgäste einen 360-Grad-Blick, bevor es mit bis zu 140 km/h in die Tiefe geht. Mitfahren darf man ab einer Größe von 1,40 Meter und einem Alter von zehn Jahren. Preis pro Fahrt: 8 Euro.
Etwas ruhiger geht es bei "Miami Beach" zu. Auf drei Etagen verteilt, müssen die Besucher rund 30 Geschicklichkeitsaufgaben lösen. Preis: 4 Euro.
Wildwasserbahn wurde mit 23.000 Litern Wasser gefüllt
Wieder dabei ist außerdem eine Wildwasserbahn, befüllt mit 23.000 Liter Wasser. Mitfahren dürfen Besucher mit einer Größe von 1,10 Meter. Kinder bis 1,40 Meter zahlen 5,50 Euro.
Ebenfalls dabei ist das Fahrgeschäft BIG SPIN. Das dynamische Rundfahrgeschäft bietet unter anderem einen freien Fall aus zehn Metern Höhe. Preis pro Fahrt: 6 Euro.
Die Annaberger KÄT kann bis zum 14. Juni besucht werden.
Die Veranstalter rechnen mit etwa 200.000 Besuchern. Weitere Infos und das ganze Programm gibt es auf annabergerkaet.com.
Titelfoto: Sven Gleisberg