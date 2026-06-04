Annaberger Kät punktet mit neuen Fahrgeschäften

Annaberg-Buchholz - Der Rummel ist wieder da! Ab Freitag können Besucher auf dem rund drei Hektar großen Kätplatz in Annaberg-Buchholz ( Erzgebirge ) wieder zahlreiche Fahrgeschäfte erleben.

Mit dem Freifallturm "Gravity" geht es hinauf auf 80 Meter Höhe. © Sven Gleisberg

Neben Klassikern wie dem Riesenrad, dem Autoscooter und der Sound Machine warten auch neue Attraktionen auf die Gäste. Erstmals dabei sind der Freifallturm "Gravity" und das Laufgeschäft "Miami Beach".

Mit einer Höhe von 80 Metern zählt "Gravity" zu den höchsten mobilen Freifalltürmen der Welt.

Zunächst genießen Fahrgäste einen 360-Grad-Blick, bevor es mit bis zu 140 km/h in die Tiefe geht. Mitfahren darf man ab einer Größe von 1,40 Meter und einem Alter von zehn Jahren. Preis pro Fahrt: 8 Euro.

Etwas ruhiger geht es bei "Miami Beach" zu. Auf drei Etagen verteilt, müssen die Besucher rund 30 Geschicklichkeitsaufgaben lösen. Preis: 4 Euro.