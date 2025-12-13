Antifa-Demo in Schwarzenberg: Protestmarsch immer wieder gestoppt

Schwarzenberg - Die stark diskutierte Demonstration der Antifa in Schwarzenberg ( Erzgebirge ) ist in vollem Gange. Immer wieder kam es zu Unterbrechungen. Kleine Auseinandersetzungen konnte die Polizei bisher schnell wieder unterbinden.

Über 200 Demonstranten versammelten sich am Samstag in Schwarzenberg. © André März

Gegen 13 Uhr wurden über 200 Demonstranten am Schwarzenberger Bahnhof von der Polizei empfangen und unmittelbar auf das Vermummungsverbot aufmerksam gemacht, das an diesem Samstagnachmittag noch häufiger thematisiert werden sollte.

Das "Spektrum 360" und die Linken-Landtagsabgeordnete Juliane Nagel hatten die Kundgebung für 13.12 Uhr angemeldet. Doch gestartet hat die Demonstration am Ende mit über einer Stunde Verspätung erst gegen 14.15 Uhr.

In Begleitung von einem großen Polizeiaufgebot ging es für die Demonstranten vom Bahnhof in Richtung Viadukt. Immer wieder kam es zu Unterbrechungen des Zuges. Immer wieder sagte die Polizei durch, dass das Vermummungs- und Böllerverbot einzuhalten sei.

Wie TAG24 erfuhr, wurde mehrfach Pyrotechnik gezündet und es kam zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizisten sowie einzelnen Gegendemonstranten, die den Marschzug ebenfalls begleiten.