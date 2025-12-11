Polizeieinsatz zur Antifa-Demo im Erzgebirge: Mehrere Hundert Einsatzkräfte vor Ort

Schwarzenberg - Zwei Tage vor der Bergparade knistert die Luft in der "Perle des Erzgebirges " und das nicht nur wegen Glühwein und Schwibbögen.

Der Weihnachtsmarkt in Schwarzenberg läuft noch bis Sonntag und am Samstag will die Antifa durch die Stadt ziehen. © Uwe Meinhold

Am Samstag will die linksradikale Antifa-Gruppierung "spektrum360" durch Schwarzenberg ziehen. Datum und Uhrzeit sind bewusst gewählt: 13.12., 13.12 Uhr - ein Zahlencode für "All cops are bastards" (Alle Polizisten sind Schweine).

Die Stadt fürchtet Krawalle, Bürger sorgen sich um Weihnachtsmarkt und Bergparade. Doch Polizei und Landratsamt versuchen, die Lage zu entspannen. Polizeisprecherin Jana Ulbricht sagt im TAG24-Gespräch: "Wir machen einen Polizeieinsatz. Wir sind hier auch mit mehreren Hundert Einsatzkräften in die Maßnahmen eingebunden." Weiter betont sie: "Wir gehen nicht von einer Eskalation aus." Es habe "entsprechende Kooperationsgespräche" gegeben, eine Gegenversammlung sei nicht angezeigt.

Der Einsatz soll Besuchern trotzdem möglichst wenig zumuten. Die Demo beginnt bereits 13.12 Uhr, der traditionelle Bergaufzug erst gegen 17 Uhr, räumlich gut voneinander getrennt.

Ulbricht betont: "Die benutzen nicht die gleiche Strecke. Es wird sicherlich auch mal kurzzeitige Sperrungen geben müssen. Das geht nun mal nicht anders". Ihre Empfehlung: "Ein Stück mehr Zeit einzuplanen."