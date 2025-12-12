 2.631

Schwibbogen-Ausstellung im Erzgebirge zeigt ganz besondere Exemplare

In der St.-Jakobi-Kirche in Stollberg (Erzgebirge) werden 50 einzigartige Schwibbögen ausgestellt.

Von Lisa-Marie Wieland

Stollberg/Erzgebirge - Die Stollberger St. Jakobi-Kirche im Erzgebirge steht wieder ganz im Zeichen funkelnder Lichter. Zur 24. Schwibbogen-Ausstellung zeigt Organisatorin Bärbel Raatz (45) in diesem Jahr wieder 50 einzigartige Exemplare.

Bärbel Raatz (45) präsentiert eines der kleineren Unikate der Ausstellung.
© Sven Gleisberg

Die Schwibbögen stammen aus ganz Sachsen und zeigen, wie vielfältig das traditionelle Handwerk inzwischen geworden ist. Ob geschnitzt, gedrechselt, geklöppelt, gehäkelt, gestrickt, gesägt oder sogar aus Bausteinen gebaut - alles ist erlaubt, solange es sich um ein Einzelstück handelt.

Neben klassischen Winterlandschaften sieht man auch außergewöhnliche und moderne Motive wie eine Arche oder einen Webstuhl. Die Schwibbögen reichen von winzigen sechs Zentimetern bis zu imposanten 1,20 Metern, einige besitzen sogar bewegliche Teile oder mechanische Elemente, andere beeindrucken durch filigrane Details.

Auch die jüngsten Künstler sind dabei: Vier Kinder bis 14 Jahre haben ebenfalls ihre eigenen Schwibbögen gestaltet und treten um den Titel des Schwibbogenprinzen an.

Besucher können ihre Favoriten wählen: Pro Stimmzettel gibt es je eine Stimme für den Schwibbogenkönig und eine für den Schwibbogenprinzen.

Tradition aus dem Vogtland: Dieses Exemplar zeigt detailreich einen alten Webstuhl.
© Sven Gleisberg
Dieser bunte Schwibbogen zeigt, wie kreativ Kinder die Tradition interpretieren.
© Sven Gleisberg
Der 1,20 Meter große Schwibbogen beeindruckt mit abstrakten Figuren.
© Sven Gleisberg

Allein zum vergangenen Weihnachtsmarkt-Wochenende kamen rund 2000 Leute. Noch bis Samstag kann für den persönlichen Favoriten abgestimmt werden. Der Eintritt ist frei, Spenden sind aber möglich. Am Sonntag erfolgen die Auswertung und Siegerehrung.

Nächstes Jahr feiert die Stollberger Schwibbogen-Schau übrigens ein Jubiläum: Dann findet die 25. Ausgabe statt.

Titelfoto: Bildmontage: Sven Gleisberg (3)

