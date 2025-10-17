Arbeitsunfall im Erzgebirge: Mann stürzt von Leiter und wird schwer verletzt

 2.019

Marienberg - Ein Mann (56) ist am Donnerstag bei einem Arbeitsunfall im Erzgebirge schwer verletzt worden.

Ein 56-Jähriger stürzte von einer Leiter und wurde schwer verletzt. (Symbolbild)

Gegen 14.30 Uhr kam es auf dem Marienberger Markt zu dem Unglück.

"Nach derzeitigem Kenntnisstand stürzte ein 56-Jähriger von einer Leiter und zog sich dabei schwere Verletzungen zu", teilte die Polizei mit.

Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die Landesdirektion Sachsen, Abteilung Arbeitsschutz, hat mit der Chemnitzer Kriminalpolizei die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.

