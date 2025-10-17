Arbeitsunfall im Erzgebirge: Mann stürzt von Leiter und wird schwer verletzt

Marienberg - Ein Mann (56) ist am Donnerstag bei einem Arbeitsunfall im Erzgebirge schwer verletzt worden.

Ein 56-Jähriger stürzte von einer Leiter und wurde schwer verletzt. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Gegen 14.30 Uhr kam es auf dem Marienberger Markt zu dem Unglück.

"Nach derzeitigem Kenntnisstand stürzte ein 56-Jähriger von einer Leiter und zog sich dabei schwere Verletzungen zu", teilte die Polizei mit.

Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.