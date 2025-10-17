2.019
Arbeitsunfall im Erzgebirge: Mann stürzt von Leiter und wird schwer verletzt
Marienberg - Ein Mann (56) ist am Donnerstag bei einem Arbeitsunfall im Erzgebirge schwer verletzt worden.
Gegen 14.30 Uhr kam es auf dem Marienberger Markt zu dem Unglück.
"Nach derzeitigem Kenntnisstand stürzte ein 56-Jähriger von einer Leiter und zog sich dabei schwere Verletzungen zu", teilte die Polizei mit.
Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.
Die Landesdirektion Sachsen, Abteilung Arbeitsschutz, hat mit der Chemnitzer Kriminalpolizei die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.
Titelfoto: Lino Mirgeler/dpa