Bahnübergang im Erzgebirge gesperrt: Hier fahren Busse statt Züge

In Aue-Bad Schlema im Erzgebirge wird in der kommenden Woche ein Bahnübergang gesperrt.

Von Claudia Ziems

Aue-Bad Schlema - In Aue-Bad Schlema im Erzgebirge wird in der kommenden Woche ein Bahnübergang gesperrt.

Ab Mittwoch starten die dringend nötigen Sanierungsarbeiten des Bahnübergangs auf der Rudolf-Breitscheid-Straße in Aue.

Dadurch kommt es zur Vollsperrung der Rudolf-Breitscheid-Straße nach der Zufahrt Gerberstraße bis zur Zufahrt Brauhausberg.

Bis voraussichtlich 7. November sollen die Arbeiten dauern.

Wie die Erzgebirgsbahn mitteilte, kommt es vom 20. bis 30. Oktober zu Schienenersatzverkehr zwischen Johanngeorgenstadt und Aue.

Es sind folgende Fahrplanänderungen erforderlich: Die Züge der RB-Linie 95 (Zwickau - Aue - Johanngeorgenstadt) fallen an den im Fahrplan benannten Verkehrstagen zwischen Johanngeorgenstadt und Aue aus und werden durch einen Bus ersetzt.

Beachtet bei Eurer Reiseplanung die veränderten Abfahrts- und Ankunftszeiten. Weitere Informationen findet Ihr bei der Erzgebirgsbahn unter: erzgebirgsbahn.de/fahrplan/verkehrsmeldungen.

