Bahnübergang im Erzgebirge gesperrt: Hier fahren Busse statt Züge

Aue-Bad Schlema - In Aue-Bad Schlema im Erzgebirge wird in der kommenden Woche ein Bahnübergang gesperrt.

Am Bahnübergang ist eine Sanierung dringend nötig. © Niko Mutschmann

Ab Mittwoch starten die dringend nötigen Sanierungsarbeiten des Bahnübergangs auf der Rudolf-Breitscheid-Straße in Aue.

Dadurch kommt es zur Vollsperrung der Rudolf-Breitscheid-Straße nach der Zufahrt Gerberstraße bis zur Zufahrt Brauhausberg.

Bis voraussichtlich 7. November sollen die Arbeiten dauern.

Wie die Erzgebirgsbahn mitteilte, kommt es vom 20. bis 30. Oktober zu Schienenersatzverkehr zwischen Johanngeorgenstadt und Aue.

Es sind folgende Fahrplanänderungen erforderlich: Die Züge der RB-Linie 95 (Zwickau - Aue - Johanngeorgenstadt) fallen an den im Fahrplan benannten Verkehrstagen zwischen Johanngeorgenstadt und Aue aus und werden durch einen Bus ersetzt.