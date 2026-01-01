Orkanartige Böen im Erzgebirge: Wintersportler trotzen Sturm auf Fichtelberg

Oberwiesenthal - Das neue Jahr startet stürmisch. Auf dem Fichtelberg ( Erzgebirge ) peitschten sogar orkanartige Böen - und es bleibt ungemütlich. Doch Wintersportler lassen sich davon nicht stoppen.

Sessellift und Schwebebahn fahren wegen des Sturms nicht. © Uwe Meinhold

Zwar sind die Pisten geöffnet, doch sagt Constantin Gläß (30), Chef der Liftgesellschaft Oberwiesenthal: "Am Donnerstag hatten wir einen Rückschlag wegen des Windes." Konkret heißt das: Auf dem Gipfel fegten am Donnerstag Böen mit bis zu 75 km/h.

Nicht alle Lifte liefen, das bleibt auch am Freitag so: "Wegen des Sturms sind Sessellift und Schwebebahn nicht in Betrieb", so Gläß.

Trotzdem ist er zuversichtlich: Sobald der Wind nachlässt, soll wieder Normalbetrieb herrschen.

Entwarnung gibt es vorerst nicht. Der Deutsche Wetterdienst warnt weiter vor orkanartigen Böen auf dem Fichtelberg. Erst in der Nacht soll der Sturm langsam abflauen. Bis Sonntag bleibt es weiterhin turbulent.