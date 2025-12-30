 788

Erzgebirge: Mitsubishi stürzt Abhang hinab und landet im Fluss

Winter-Unfall im Erzgebirge: Ein Mitsubishi stürzte bei Breitenbrunn einen Abhang hinab und landete in einem Fluss.

Von Julian Winkler

Breitenbrunn - Wie konnte das passieren? Am Dienstagmittag landete ein Mitsubishi im Fluss "Schwarzwasser" bei Breitenbrunn (Erzgebirge).

Das Auto stürzte einen meterhohen Abhang hinab und landete im Wasser.
Die Fahrerin war gegen 12 Uhr auf der Talstraße unterwegs, als sie plötzlich von der Fahrbahn abkam, einen Hang herunterstürzte und mit ihrem Wagen im Wasser landete.

Schnell rückten Rettungskräfte an. Sie kümmerten sich um die Fahrerin und sicherten das Auto. Glücklicherweise blieb die Frau laut ersten Informationen unverletzt.

Die Feuerwehr sicherte den Wagen.
Im Erzgebirge bleibt es weiterhin glatt auf den Straßen. Die Polizei warnt vor überfrierender Nässe und Glatteis. Die Beamten appellieren: Autofahrer sollten besonders vorsichtig unterwegs sein.

