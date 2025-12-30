Erzgebirge: Mitsubishi stürzt Abhang hinab und landet im Fluss

Breitenbrunn - Wie konnte das passieren? Am Dienstagmittag landete ein Mitsubishi im Fluss "Schwarzwasser" bei Breitenbrunn ( Erzgebirge ).

Das Auto stürzte einen meterhohen Abhang hinab und landete im Wasser. © Niko Mutschmann

Die Fahrerin war gegen 12 Uhr auf der Talstraße unterwegs, als sie plötzlich von der Fahrbahn abkam, einen Hang herunterstürzte und mit ihrem Wagen im Wasser landete.



Schnell rückten Rettungskräfte an. Sie kümmerten sich um die Fahrerin und sicherten das Auto. Glücklicherweise blieb die Frau laut ersten Informationen unverletzt.