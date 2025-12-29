Endlich genug Schnee! Am Fichtelberg startet der Skibetrieb

Oberwiesenthal - Nach der geplatzten Saisoneröffnung in Oberwiesenthal gibt's nun endlich genug Schnee! Am Fichtelberg startet am Dienstag der Skibetrieb.

Die Schneekanonen unter der Schwebebahn laufen auf Hochtouren. © imago/Bernd März

"Wir haben jetzt eine Schneehöhe von rund 30 Zentimetern erreicht und öffnen zunächst die die Abfahrt an der Himmelsleiter", sagt Constantin Gläß (30), Chef der Liftgesellschaft Oberwiesenthal.

"Ab Mittwoch kommt eine Piste am 4er-Sessellift und der Zauberteppich dazu. Alle anderen Abfahrten folgen zeitnah."

Das Problem: Weil bereits im November beschneit wurde und ein Großteil der Schneedecke anschließend wieder wegtaute, ist das Wasser für die künstliche Beschneiung knapp.

Der Lift-Chef braucht Hilfe von oben: "Das Wetter im Dezember hat uns schwer zu schaffen gemacht. Wir sind froh, dass es jetzt endlich losgeht und hoffen auf Naturschnee."