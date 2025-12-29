Endlich genug Schnee! Am Fichtelberg startet der Skibetrieb
Oberwiesenthal - Nach der geplatzten Saisoneröffnung in Oberwiesenthal gibt's nun endlich genug Schnee! Am Fichtelberg startet am Dienstag der Skibetrieb.
"Wir haben jetzt eine Schneehöhe von rund 30 Zentimetern erreicht und öffnen zunächst die die Abfahrt an der Himmelsleiter", sagt Constantin Gläß (30), Chef der Liftgesellschaft Oberwiesenthal.
"Ab Mittwoch kommt eine Piste am 4er-Sessellift und der Zauberteppich dazu. Alle anderen Abfahrten folgen zeitnah."
Das Problem: Weil bereits im November beschneit wurde und ein Großteil der Schneedecke anschließend wieder wegtaute, ist das Wasser für die künstliche Beschneiung knapp.
Der Lift-Chef braucht Hilfe von oben: "Das Wetter im Dezember hat uns schwer zu schaffen gemacht. Wir sind froh, dass es jetzt endlich losgeht und hoffen auf Naturschnee."
An Silvester wird am Skihang gefeiert
Die Aussichten dafür stehen gut. "Aus Richtung Norden kommt feuchte Polarluft, die sich am Erzgebirge staut und eine ordentliche Fuhre Schnee bringt", sagt Meteorologe Thomas Hain (58) vom Deutschen Wetterdienst.
Bis zu zehn Zentimeter Neuschnee sind möglich. An Silvester können in den Kammlagen nochmal 20 bis 25 Zentimeter dazukommen. Dazu wird es stürmisch.
Am letzten Tag des Jahres wird der Auftakt am Skihang gefeiert. Constantin Gläß: "Das wird eine große Party. Von 14 bis 3 Uhr legen an der Freilichtbühne fünf DJs auf. Der Eintritt ist frei."
Eine kleinere Sause findet direkt auf dem Gipfel statt: "Hier gibt's auch Musik und dazu ein Feuerwerk," so Gläß.
Titelfoto: Uwe Meinhold