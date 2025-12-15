Beim Schwibbogen-König schlägt das Hämmerchen

Stollberg - Bereits zum 24. Mal öffnete die Stollberger Kirche St. Jakobi ihre Türen für die Schwibbogen-Ausstellung. Insgesamt 50 einzigartige Schwibbögen aus ganz Sachsen traten an, um den Titel des Schwibbogen-Königs zu erringen. 25 Teilnehmer - 21 Erwachsene und vier Kinder - konkurrierten um die Auszeichnung.

Organisatorin Bärbel Raatz (45) mit dem diesjährigen Sieger-Schwibbogen. © Sven Gleisberg

Am Sonntagmittag fiel die Entscheidung: Rolf Aurich (75) aus Pfaffenhain holte sich den Titel des Schwibbogen-Königs mit 1330 Stimmen. Sein großer, geschnitzter Bogen beeindruckte mit filigraner Waldlandschaft, mechanischem Hammerwerk und einer bewegten Bergbauszene.

Auch der Nachwuchs durfte sich beweisen: Zur Schwibbogen-Prinzessin wurde die achtjährige Emma mit ihrem geklöppelten "Stillleben aus sieben Kerzen" gekrönt. Die Besucher der Ausstellung hatten zwei Wochen lang die Möglichkeit, ihre Stimme für König und Prinz per Stimmzettel abzugeben.

Insgesamt wurden 6333 Stimmen gezählt, mehr als 3200 Gäste waren vor Ort. Veranstalterin Bärbel Raatz (45) zeigte sich begeistert von der großen Resonanz: "Es ist jedes Jahr eine Freude, zu sehen, wie kreativ und liebevoll die Teilnehmer ihre Bögen gestalten."