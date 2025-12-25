Beliebter Drift-Parkplatz im Erzgebirge wird videoüberwacht

Oberwiesenthal - Seit vergangenem Freitag wird der Parkplatz P12 am Fuße des Fichtelbergs ( Erzgebirge ) per Kamera überwacht. Doch was bedeutet das?

Der Großparkplatz P12 am Fichtelberg wird von der Firma Fair Parken betrieben. © André März

Die Firma Fair Parken übernahm im Dezember die privatwirtschaftliche Betreibung des Großparkplatzes P12. Dabei wird auf eine Schranke verzichtet und stattdessen auf die Kennzeichenerfassung per Kamera gesetzt.

Dies soll nicht nur zu einer reduzierten Umweltbelastung führen, sondern möglicherweise auch die Drift-Freunde abschrecken.

Die treffen sich dort nämlich seit Jahren gerne, sobald der erste Schnee fällt, um auf dem eisglatten Parkplatz ihre Runden zu drehen. Immer wieder stoppt die Polizei dort die jungen Drifter.

Häufig zieht das Ermittlungen wegen unnötigen Lärms, unnötiger Abgasbelastung und Belästigung durch unnötiges Hin- und Herfahren mit sich.

In der Zeit zwischen 21 Uhr und 8 Uhr ist das Parken dort zwar verboten, aber die Kamera läuft durchgehend. Ob dies die Drifter tatsächlich abschreckt, wird sich erst zeigen.