Erzgebirge: Mädchen (2) von Auto erfasst und schwer verletzt
Von Birgit Zimmermann, Julian Winkler
Aue-Bad Schlema - Schlimmer Unfall am Freitag im Erzgebirge: Ein zweijähriges Kind wurde auf einem Fußweg von einem Auto angefahren und schwer verletzt.
Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war ein 84 Jahre alter Fahrer in Aue-Bad Schlema am Freitagmittag mit seinem Auto aus einer Grundstückseinfahrt an der Prof.-Rajewsky-Straße gekommen.
Dabei erfasste das Fahrzeug das Mädchen. "Infolgedessen zog sich die Zweijährige schwere Verletzungen zu", teilte die Polizei weiter mit.
Das Mädchen wurde von Rettungskräften zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Sachschaden entstand laut Polizei nicht.
Titelfoto: 123rf/huettenhoelscher