Erzgebirge: Mädchen (2) von Auto erfasst und schwer verletzt

Aue-Bad Schlema - Schlimmer Unfall am Freitag im Erzgebirge : Ein zweijähriges Kind wurde auf einem Fußweg von einem Auto angefahren und schwer verletzt.

Ein Mädchen (2) wurde am Freitag in Aue-Bad Schlema (Erzgebirge) von einem Auto erfasst. Rettungskräfte brachten das Kind in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) © 123rf/huettenhoelscher

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war ein 84 Jahre alter Fahrer in Aue-Bad Schlema am Freitagmittag mit seinem Auto aus einer Grundstückseinfahrt an der Prof.-Rajewsky-Straße gekommen.

Dabei erfasste das Fahrzeug das Mädchen. "Infolgedessen zog sich die Zweijährige schwere Verletzungen zu", teilte die Polizei weiter mit.