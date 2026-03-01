607
Mysteriöses Loch in Sachsen: Ursache geklärt
Eibenstock - Nach der Entdeckung eines Erdlochs vor einem Garagenkomplex in Eibenstock am 22. Februar hat das Oberbergamt die Vermutung der Anwohner bestätigt.
Für die Entstehung des Lochs ist ein alter Keller im Untergrund verantwortlich, der nicht richtig verfüllt wurde. Dadurch bildete sich der Hohlraum, der nun einbrach.
Laut Behörde wird die Stadt Eibenstock die Füllung des Loches durchführen, weil das Grundstück der Kommune gehört.
"Der in unmittelbarer Nachbarschaft befindliche 'Reue Glück Stolln' steht nicht im Zusammenhang mit der Schadstelle", so das Amt weiter.
Titelfoto: Ralph Kunz