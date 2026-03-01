Mysteriöses Loch in Sachsen: Ursache geklärt

Eibenstock - Nach der Entdeckung eines Erdlochs vor einem Garagenkomplex in Eibenstock am 22. Februar hat das Oberbergamt die Vermutung der Anwohner bestätigt.

Die Ursache für das Erdloch ist laut Oberbergamt ein unverfüllter Keller. © Ralph Kunz

Für die Entstehung des Lochs ist ein alter Keller im Untergrund verantwortlich, der nicht richtig verfüllt wurde. Dadurch bildete sich der Hohlraum, der nun einbrach.

Laut Behörde wird die Stadt Eibenstock die Füllung des Loches durchführen, weil das Grundstück der Kommune gehört.