Sachsens größte Disco schließt: Betreiber hat schon neue Pläne

Stollberg - Bei der größten Partylocation Sachsens gehen bald die Lichter aus: Das Event Center Stollberg (ECS) schließt im Mai 2026 seine Türen . Doch ganz dunkel wird es offenbar nicht.

ECS-Betriebsleiter Dominic Weiß (30) war schon im Vorgänger-Club Sax tätig - als Azubi. © Sven Gleisberg

"Mit dem Stichtag 31. Mai beginnt jedoch kein Stillstand, sondern lässt Raum für Neues", sagt Betriebsleiter Dominic Weiß (30). Das bisherige Konzept stehe nicht "im Zusammenhang mit der künftigen Entwicklung der Fläche".

Eine klare Botschaft: "Der Standort bleibt ein Ort für Veranstaltungen und Begegnungen - jedoch mit einer neuen Handschrift, die Qualität verspricht."

Was genau das bedeutet, bleibt offen. "Zum jetzigen Zeitpunkt bitten wir um Verständnis, dass wir noch keine konkreten Details zur zukünftigen Gestaltung veröffentlichen." Man wolle informieren, "sobald Planungen abgeschlossen und spruchreif sind".