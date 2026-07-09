Crash im Erzgebirge: VW knallt frontal gegen Baum
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Zschorlau - Unfall am Donnerstagabend im Erzgebirge: Ein VW-Fahrer knallte im Zschorlauer Ortsteil Albernau frontal gegen einen Baum.
Der Crash geschah gegen 18.30 Uhr auf der Bockauer Straße. Aus bisher unbekannter Ursache kam der VW von der Straße ab und stieß gegen einen Baum.
Dabei wurde die Front des Autos zusammengedrückt - ein Airbag sprang auf.
Laut ersten Informationen kam der VW-Fahrer verletzt in ein Krankenhaus.
Die Bockauer Straße musste am Donnerstagabend kurzzeitig gesperrt werden. Vor Ort waren Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst.
Titelfoto: Niko Mutschmann