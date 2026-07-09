Crash im Erzgebirge: VW knallt frontal gegen Baum

Die Front des Autos wurde durch den Baum-Crash eingedrückt. © Niko Mutschmann

Der Crash geschah gegen 18.30 Uhr auf der Bockauer Straße. Aus bisher unbekannter Ursache kam der VW von der Straße ab und stieß gegen einen Baum.



Dabei wurde die Front des Autos zusammengedrückt - ein Airbag sprang auf.



Laut ersten Informationen kam der VW-Fahrer verletzt in ein Krankenhaus.