Schweres Hitzegewitter in Sachsen: Überflutete Straßen und Stromausfall im Erzgebirge

Breitenbrunn - Auf die Hitzewelle folgte am Sonntagnachmittag im Erzgebirge ein schweres Hitzegewitter. Umgestürzte Bäume und überflutete Straßen waren die Folge. In Elterlein herrscht derzeit Stromausfall.

Zahlreiche Äste und Unrat blockierten die Straßen im Erzgebirge. © André März

Gegen 16.30 Uhr verdunkelte sich der Himmel über Schwarzenberg und Umgebung. Innerhalb von nur einer Stunde fielen immense Regenmengen von 30 bis 35 Litern pro Quadratmeter. Die Temperatur stürzte von über 30 auf knapp über 20 Grad ab.

Im Elterleiner Ortsteil Schwarzbach herrscht derzeit Stromausfall, meldete auch die NINA-Warnapp: "Haltet Abstand zu Bäumen, Türmen und Masten und einen Mindestabstand von 20 Metern zu Hochspannungsleitungen." Auch auf "herumfliegende Gegenstände" soll geachtet werden.

In mehreren Ortschaften wurden Bäume durch die starken Sturmböen entwurzelt. Zahlreiche Straßen waren nicht mehr passierbar. In der Straße "Am Milchbach" in Breitenbrunn stürzte eine schwere Krone sogar auf zwei geparkte Fahrzeuge. Die Feuerwehr rückte aus, um den Baum zu entfernen.

Auch die Straßenverbindung zwischen Antonsthal und Schwarzenberg stand zwischenzeitlich unter Wasser.

Im Schwarzenberger Ortsteil Heide stürzte ein Baum in eine Telefonleitung, die dadurch herungerissen wurde und auf die Fahrbahn fiel. Mittlerweile ist die Straße wieder frei.