Crime-Hotspot Postplatz: Das sagt das Auer Rathaus zur Lage

Aue-Bad Schlema - Messer, Schläge, Jugendbanden: Der Postplatz in Aue-Bad Schlema ist für viele Bürger ein Problem-Hotspot. Auf Facebook und Co. kursieren Videos von Auseinandersetzungen - Bürger zeigen sich schockiert. Das Rathaus bremst: Zwar gebe es Probleme, doch Justiz und Polizei würden knallhart durchgreifen, heißt es.

Der Postplatz in Aue-Bad Schlema: Hier kommt es immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. © Ralph Kunz

Wie die Stadt auf Facebook schreibt, tobt in den sozialen Medien seit Monaten eine heftige Diskussion um die Sicherheitslage am Postplatz. Auch zahlreiche Videos wurden dazu veröffentlicht. Darin zu sehen: Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen.



Doch das Rathaus mahnt: Die Clips zeigen kein vollständiges Bild der jeweiligen Ereignisse. Das sieht laut Stadt auch die Polizei so.

"Häufig werden einzelne Vorfälle oder kurze Videoausschnitte ohne den erforderlichen Kontext veröffentlicht oder Sachverhalte verkürzt dargestellt", so das Rathaus.

Zudem werde auf Facebook und Co. der Eindruck vermittelt, dass die Stadt nicht reagiere. Das stimmt so nicht, sagt das Rathaus. Gemeinsam mit der Polizei finden regelmäßige Kontrollen statt.

"Darüber hinaus ist vorgesehen, den Gemeindevollzugsdienst personell weiter zu verstärken, um die physische Präsenz im öffentlichen Raum dauerhaft auszubauen", teilt die Stadt mit.