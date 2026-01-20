Das ist weiterhin das beliebteste Kfz-Kennzeichen im Erzgebirge

Annaberg-Buchholz - Weiterhin ist ein Kfz-Kennzeichen im Erzgebirge besonders beliebt!

Im Erzgebirgskreis gibt es ein Kfz-Kennzeichen, das nach wie vor sehr beliebt ist. (Symbolfoto) © picture alliance / dpa

Über die Hälfte der gemeldeten Fahrzeuge (150.898 von insgesamt 297.143) sind mit dem ERZ-Kennzeichen unterwegs.

Gleich danach kommen laut einer Statistik des Landratsamtes in der Beliebtheit ANA für Annaberg (33.098) und STL für Stollberg (28.763).

Zusätzlich können auch noch sogenannte Unterscheidungskennzeichen mit ANA, ASZ, AU, MEK, MAB, STL, SZB bzw. ZP verwendet werden.

Im vergangenen Jahr wurden im Erzgebirge 3995 Elektro-Fahrzeuge zugelassen, 2024 waren es noch 3165. Auch die Zahl der zugelassenen Hybridfahrzeuge ist in dem Landkreis gestiegen, mittlerweile sind es 14.093 (Stand: 1. Januar 2026), im Januar 2025 waren es 11.270.