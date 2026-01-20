Das ist weiterhin das beliebteste Kfz-Kennzeichen im Erzgebirge

Ein Kfz-Kennzeichen ist weiterhin sehr beliebt im Erzgebirgskreis. Über die Hälfte der gemeldeten Fahrzeuge sind mit dem ERZ-Kennzeichen unterwegs.

Von Claudia Ziems

Annaberg-Buchholz - Weiterhin ist ein Kfz-Kennzeichen im Erzgebirge besonders beliebt!

Im Erzgebirgskreis gibt es ein Kfz-Kennzeichen, das nach wie vor sehr beliebt ist. (Symbolfoto)
Im Erzgebirgskreis gibt es ein Kfz-Kennzeichen, das nach wie vor sehr beliebt ist. (Symbolfoto)  © picture alliance / dpa

Über die Hälfte der gemeldeten Fahrzeuge (150.898 von insgesamt 297.143) sind mit dem ERZ-Kennzeichen unterwegs.

Gleich danach kommen laut einer Statistik des Landratsamtes in der Beliebtheit ANA für Annaberg (33.098) und STL für Stollberg (28.763).

Zusätzlich können auch noch sogenannte Unterscheidungskennzeichen mit ANA, ASZ, AU, MEK, MAB, STL, SZB bzw. ZP verwendet werden.

Im vergangenen Jahr wurden im Erzgebirge 3995 Elektro-Fahrzeuge zugelassen, 2024 waren es noch 3165. Auch die Zahl der zugelassenen Hybridfahrzeuge ist in dem Landkreis gestiegen, mittlerweile sind es 14.093 (Stand: 1. Januar 2026), im Januar 2025 waren es 11.270.

Insgesamt zählte die Kfz-Zulassungsstelle im Landratsamt Erzgebirgskreis im vergangenen Jahr 8687 Neuzulassungen fabrikneuer Fahrzeuge, im Jahr 2024 waren es 9557.

