Das ist weiterhin das beliebteste Kfz-Kennzeichen im Erzgebirge
Annaberg-Buchholz - Weiterhin ist ein Kfz-Kennzeichen im Erzgebirge besonders beliebt!
Über die Hälfte der gemeldeten Fahrzeuge (150.898 von insgesamt 297.143) sind mit dem ERZ-Kennzeichen unterwegs.
Gleich danach kommen laut einer Statistik des Landratsamtes in der Beliebtheit ANA für Annaberg (33.098) und STL für Stollberg (28.763).
Zusätzlich können auch noch sogenannte Unterscheidungskennzeichen mit ANA, ASZ, AU, MEK, MAB, STL, SZB bzw. ZP verwendet werden.
Im vergangenen Jahr wurden im Erzgebirge 3995 Elektro-Fahrzeuge zugelassen, 2024 waren es noch 3165. Auch die Zahl der zugelassenen Hybridfahrzeuge ist in dem Landkreis gestiegen, mittlerweile sind es 14.093 (Stand: 1. Januar 2026), im Januar 2025 waren es 11.270.
Insgesamt zählte die Kfz-Zulassungsstelle im Landratsamt Erzgebirgskreis im vergangenen Jahr 8687 Neuzulassungen fabrikneuer Fahrzeuge, im Jahr 2024 waren es 9557.
Titelfoto: picture alliance / dpa