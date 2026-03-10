"Die stehen einfach senkrecht im Feld": Auf seinem Acker "wächst" die Solaranlage der Zukunft

Adorf/Erzgebirge - "Camino Adorf" - ein Projekt, das Pilgerweg, Landwirtschaft und Solar-Park verbinden soll. Und mittendrin Landwirt Bert Bochmann (53), der einen Teil seiner Flächen für das Zukunftsprojekt verpachtet hat.

Bert Bochmann (53) zeigt, wie die Module auf seinem Feld stehen sollen. © Uwe Meinhold

Der Name "Camino Adorf" ist kein Zufall - er spielt auf den Sächsischen Jakobsweg an, der direkt durch Adorf (Erzgebirgskreis) führt. Auf rund 15,8 Hektar soll ein besonderer Solar-Park entstehen.

Statt flacher Module werden hier senkrechte Solarwände aufgebaut: "Die stehen einfach senkrecht im Feld, so wie ein Zaun", sagt Bochmann. "Und dort können wir ganz normal mit unseren Maschinen zwischendrin arbeiten."

Die Solarmodule nehmen Sonnenlicht von beiden Seiten auf. "Die Anlage ist Nord-Süd ausgerichtet und damit auf die Morgen- und die Abendsonne."

Heißt: Sie produziert Strom, wenn viele Haushalte Energie brauchen. Künftig soll der Solarpark rund 6,2 Millionen Kilowattstunden Ökostrom pro Jahr produzieren - genug für etwa 1900 Drei-Personen-Haushalte.

Finanziert werden soll das Projekt über ein Crowd-Investment, an dem sich auch Bürger beteiligen können.