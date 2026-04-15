Das sind die besten Kletterfelsen im Erzgebirge

Annaberg-Buchholz - Das Erzgebirge ist ein Paradies für Kletterer. Es gibt zahlreiche Felsen, von denen einige für Anfänger, andere eher für Profis geeignet sind. Das Regionalmanagement Erzgebirge hat dafür einen Klettertest gemacht.

Die Felsen unterhalb von Schloss Wolkenstein sind ein beliebtes Klettergebiet. © Uwe Meinhold

Auf der Internetseite der Regionalmarke "Erzgebirge Gedacht. Gemacht." wird über die Kletterorte berichtet. Dabei sind bekannte Felsen wie die Greifensteine, das Kletterparadies bei Ehrenfriedersdorf und Geyer.

Die Granitformationen bieten laut der Experten seit über 100 Jahren Anfängern und erfahrenen Kletterern eine Vielzahl an Routen. Neben den sieben Kletterfelsen gibt es für alle Nicht-Kletterer auch einen Aussichtspunkt, der traditionell über Stufen erreichbar ist, und das traditionsreiche Freilichttheater, die Naturbühne Greifensteine.

Nicht minder bekannt sind die Klettermöglichkeiten an den Felsen unterhalb von Schloss Wolkenstein. Dort sind zwei Klettersteige.

Der Wolfspfad ist dabei als leichte Querung verzeichnet, während der steile Hag zum Schloss hinaufführt. Der Hag endet dabei an der Schlossmauer und bietet einen Ausblick auf das Zschopautal und den Wolkensteiner Bahnhof.

Je nach Route und Erfahrung ist das Gebiet auch für Familien geeignet.