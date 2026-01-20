Deepfake-Alarm! Sächsisches DJ-Duo Stereoact warnt vor falschen KI-Profilen
Annaberg-Buchholz - Fake-Profile, KI-Videos und dreiste Geldforderungen: Zahlreiche Betrüger geben sich derzeit als Stereoact aus, um Fans des erfolgreichen sächsischen DJ-Duos gezielt übers Ohr zu hauen.
Rico Einenkel (47), bekannt als Ric, zieht die Reißleine und meldet sich persönlich mit einer klaren Warnung an seine Community. "Das sind nicht wir! Bitte nicht antworten, nichts zahlen und die Profile melden!", appelliert er in einem Video.
Immer wieder tauchen in den Social-Media-Plattformen Profile auf, die vorgeben, Stereoact zu sein. In privaten Chats werden Fans um Amazon-Gutscheine gebeten oder zu angeblich exklusiven Fan-Treffen eingeladen.
Teilweise werden die Betroffenen gezielt auf den Messengerdienst Telegram gelotst. Inzwischen kursiert auch ein KI-generiertes Video, in dem Ric scheinbar selbst spricht. Beim genauen Hinsehen zeigen sich jedoch typische Deepfake-Merkmale wie eine starre Mimik, monotone Sprache und unnatürliche Bewegungen.
Einenkel stellt klar: "Echte Aktionen oder Gewinnspiele finden ausschließlich auf den offiziellen, verifizierten Kanälen von Stereoact statt."
Stereoact warnt Fans: Kein Geld überweisen!
Die Musiker betonen, dass sie niemals Geld von Fans privat einfordern würden. Wer verdächtige Nachrichten erhält oder auf entsprechende Inhalte stößt, solle nicht darauf antworten, kein Geld überweisen und die Profile melden.
Der Fall zeigt einmal mehr, wie Betrüger inzwischen mit künstlicher Intelligenz arbeiten - und wie wichtig es ist, genau hinzusehen und Inhalte kritisch zu hinterfragen.
Titelfoto: Screenshot Facebook