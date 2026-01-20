Deepfake-Alarm! Sächsisches DJ-Duo Stereoact warnt vor falschen KI-Profilen

Annaberg-Buchholz - Fake-Profile, KI-Videos und dreiste Geldforderungen: Zahlreiche Betrüger geben sich derzeit als Stereoact aus, um Fans des erfolgreichen sächsischen DJ-Duos gezielt übers Ohr zu hauen.

DJ-Duo Stereoact im Visier von Betrügern: Fake-Profile und Videos sorgen aktuell für Ärger. © PR/Mila Curtis

Rico Einenkel (47), bekannt als Ric, zieht die Reißleine und meldet sich persönlich mit einer klaren Warnung an seine Community. "Das sind nicht wir! Bitte nicht antworten, nichts zahlen und die Profile melden!", appelliert er in einem Video.



Immer wieder tauchen in den Social-Media-Plattformen Profile auf, die vorgeben, Stereoact zu sein. In privaten Chats werden Fans um Amazon-Gutscheine gebeten oder zu angeblich exklusiven Fan-Treffen eingeladen.

Teilweise werden die Betroffenen gezielt auf den Messengerdienst Telegram gelotst. Inzwischen kursiert auch ein KI-generiertes Video, in dem Ric scheinbar selbst spricht. Beim genauen Hinsehen zeigen sich jedoch typische Deepfake-Merkmale wie eine starre Mimik, monotone Sprache und unnatürliche Bewegungen.

Einenkel stellt klar: "Echte Aktionen oder Gewinnspiele finden ausschließlich auf den offiziellen, verifizierten Kanälen von Stereoact statt."