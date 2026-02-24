Volkskrankheit Insulinresistenz: MDR-Moderator plaudert über seinen Stoffwechsel

Schwarzenberg - Über 100 Kilogramm zeigte seine Waage. Dann kam mit der Diagnose "Insulinresistenz" der Wendepunkt. Heute fühlt sich MDR-Moderator Mario D. Richardt (49) wieder wohl in seinem Körper. Davon spricht er bei seiner Tour zum Buch "Mach dich schlank" - auch am 5. März in Schwarzenberg ( Erzgebirge ).

MDR-Moderator Mario D. Richardt (49) erzählt auf Tour von seiner Diagnose Insulinresistenz. © PR/Samantha Fay

"Nicht noch ein Ernährungsratgeber" wird so mancher denken, wenn er das neue Buch von dem MDR-Moderator in den Händen hält. Doch der 49-Jährige beweist bei seiner Lesung, dass es bei ihm nicht um den erhobenen Zeigefinger geht. Stattdessen erzählt er offen, mitreißend und mit viel Selbstironie seine eigene Geschichte.

"Ich habe selbst die Diagnose Insulinresistenz bekommen, eine Stoffwechselstörung, die Millionen betrifft, aber die kaum jemand wirklich auf dem Schirm hat", erzählt Richardt. Eigentlich wollte er nur gesund werden.

Als er bemerkte, wie unbekannt die Krankheit ist und wie viele ihn nach Rat fragen, entschied er sich, das Buch zu schreiben, so der Buchautor gegenüber TAG24.

"Es geht nicht um Verbote, sondern um alltagstaugliche Stellschrauben statt starrer Pläne." Er will sein Publikum ermutigen - für ein leichteres, gesünderes Leben.