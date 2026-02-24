Volkskrankheit Insulinresistenz: MDR-Moderator plaudert über seinen Stoffwechsel
Schwarzenberg - Über 100 Kilogramm zeigte seine Waage. Dann kam mit der Diagnose "Insulinresistenz" der Wendepunkt. Heute fühlt sich MDR-Moderator Mario D. Richardt (49) wieder wohl in seinem Körper. Davon spricht er bei seiner Tour zum Buch "Mach dich schlank" - auch am 5. März in Schwarzenberg (Erzgebirge).
"Nicht noch ein Ernährungsratgeber" wird so mancher denken, wenn er das neue Buch von dem MDR-Moderator in den Händen hält. Doch der 49-Jährige beweist bei seiner Lesung, dass es bei ihm nicht um den erhobenen Zeigefinger geht. Stattdessen erzählt er offen, mitreißend und mit viel Selbstironie seine eigene Geschichte.
"Ich habe selbst die Diagnose Insulinresistenz bekommen, eine Stoffwechselstörung, die Millionen betrifft, aber die kaum jemand wirklich auf dem Schirm hat", erzählt Richardt. Eigentlich wollte er nur gesund werden.
Als er bemerkte, wie unbekannt die Krankheit ist und wie viele ihn nach Rat fragen, entschied er sich, das Buch zu schreiben, so der Buchautor gegenüber TAG24.
"Es geht nicht um Verbote, sondern um alltagstaugliche Stellschrauben statt starrer Pläne." Er will sein Publikum ermutigen - für ein leichteres, gesünderes Leben.
TV-Moderator Mario D. Richardt freut sich auf das Erzgebirge
Richardt wurde im Live-TV auf sein Übergewicht angesprochen - brutal ehrlich und leider brutal ehrlich. "Es war der unangenehmste Moment meiner Fernsehkarriere und gleichzeitig der Wendepunkt", erzählt der Buchautor. Der Weg danach war hart, doch er lohnte sich. Mittlerweile wiegt Richardt etwa 80 Kilogramm und führt ein leichteres und gesünderes Leben.
Der 49-Jährige freut sich auf seinen Besuch im Erzgebirge. Seine Frau kommt ebenfalls aus der Region. "Das merke ich vor allem zur Weihnachtszeit, wenn sich in unserem Wohnzimmer die Rachermannl, Schwibbögen, Pyramiden und Nussknacker tummeln", schmunzelt Richardt.
In Schwarzenberg selbst war er zuletzt 2023 mit der Kamera für seine Sendung "Mach dich ran", da ging es um das Problem mit herabfallenden Ästen auf eine Freileitung.
Die Buchlesung findet am 5. März, 18 Uhr, im Ratskeller Schwarzenberg statt (Tickets: 15 Euro). Weitere Termine gibt es auch in Freiberg (23. April), Limbach-Oberfrohna (9. Mai) und Mittweida (7. Juni).
