Zu hohe Radon-Werte an Polizeischule in Sachsen: Direktor reagiert auf Vorwürfe

Schneeberg - Ein anonymer Brandbrief sorgte für Wirbel an der Polizeifachschule Schneeberg: Darin prangern die Verfasser zu hohe Radon-Werte und mangelnde Information der Beschäftigten und Auszubildenden an. Jetzt meldete sich Schulleiter Stefan Dörner selbst zu Wort.

Die Schule entstand von 2015 bis 2018 auf dem Gelände der Jägerkaserne in Schneeberg. © Kristin Schmidt

In einem Schreiben an Azubis und Personal zeigte sich der Direktor überrascht über die Anschuldigungen. Der Vorwurf, die Schule habe Lehrkräfte und Schüler über die Radon-Belastung im Unklaren gelassen, sei schlicht falsch.

"Ausgehend von den im Oktober/November 2024 durchgeführten Messungen wurden Sie im Rahmen einer Informationsveranstaltung Anfang 2025 umfassend über die Ergebnisse in Kenntnis gesetzt", so Dörner.

Besonders kritisch sieht er, dass die anonymen Verfasser den Tod zweier Kollegen und eines Auszubildenden mit Radon in Verbindung gebracht haben, ohne die tatsächlichen Hintergründe zu kennen.

Solche Schlussfolgerungen sorgten für Verunsicherung und erschwerten eine sachliche Aufarbeitung der Situation.