Mysteriöses Loch in Sachsen gibt Rätsel auf

Eibenstock - Was ist denn das? Im erzgebirgischen Eibenstock hat sich direkt vor einem Garagenkomplex ein Erdloch aufgetan. Während das Grundstück abgesperrt wurde, ermittelt das Oberbergamt zur Ursache. Anwohner haben eine eigene Theorie.

Das Erdloch ist weitläufig abgesperrt. © Ralph Kunz

Laut Oberbergamt in Freiberg wurde das Loch am Sonntag gegen 19 Uhr entdeckt. Die Ausmaße sind bisher gering: Der Durchmesser beträgt 0,5 Meter, die erkennbare Bruchtiefe einen Meter.

"Wobei eine tatsächliche Tiefe aufgrund der Verbruchmassen aktuell nicht bestimmbar ist", so Prof. Bernhard Cramer (60) vom Oberbergamt in Freiberg.

Aktuell ist das Loch sowie das Areal abgesperrt. Wie das Erdloch entstanden ist, können die Freiberger Experten noch nicht sagen. Das Gelände wurde weiträumig abgesperrt.

Laut Stadtrat Thomas Roßbach (67) sind Erdlöcher im Erzgebirge keine Seltenheit. Grund hierfür sind Stollen, die untertage verlaufen.

Anwohner Jörg Georgi (61) wohnt seit mehreren Jahrzehnten in Eibenstock. Er hat zwei Garagen in der Garagenanlage an der Schönheider Straße gemietet. Jörg hat eine andere Vermutung.

Er weiß, dass früher an dem Platz ein Haus mit einem Keller stand. Nachdem das Gebäude abgerissen wurde, kamen dort die Garagen hin.