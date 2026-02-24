Mauer an historischer Freilichtbühne im Erzgebirge eingebrochen

Schwarzenberg - Stars wie Roland Kaiser (73), Herbert Grönemeyer (69) oder Eros Ramazzotti (62) geben sich hier sonst die Klinke in die Hand, doch nun bröckelt die altehrwürdige Waldbühne in Schwarzenberg ( Erzgebirgskreis ). Was bedeutet das für die diesjährige Konzertsaison?

Rund 30 Kubikmeter Gestein sind aus der Mauer gebrochen. © Uwe Meinhold

Am vergangenen Wochenende ist ein Teil der Natursteinmauer am hinteren Bühnenbereich der größten Freilichtbühne Sachsens eingebrochen. Auf einer Länge von etwa acht Metern sind laut Stadtverwaltung auf TAG24-Nachfrage rund 30 Kubikmeter Gestein eingestürzt.

Schuld an dem Schaden ist offenbar das Wetter. "Die Winterkälte gepaart mit am Wochenende einsetzendem Tauwetter und Regen", heißt es aus dem Rathaus. Dazu kommt noch, dass auf der Mauer lange Zeit ein Gerüst gestanden hat. Über Fugen und Risse kann Wasser in das Mauerwerk eingedrungen sein.

Oberbürgermeister Ruben Gehart (54, CDU) hat sich inzwischen selbst ein Bild von der Lage gemacht. Das Stadtoberhaupt war jahrelang als Bauingenieur tätig. Weitere Stellen sind an der Mauer demnach nicht gefährdet.

