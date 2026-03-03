Historische Drahtseilbahn steht mehrere Wochen still
Augustusburg - Noch eine knappe Woche Fahrspaß, dann ist erst mal Schluss: Die Drahtseilbahn Augustusburg (Landkreis Mittelsachsen) wird ab 9. März auf Herz und Nieren geprüft und aufgemöbelt.
Das bedeutet drei Wochen Pause für die "Alte Lady" am Schellenberg. Grund dafür ist die alljährliche TÜV-Prüfung und Wartung, wie der Verkehrsverbund Mittelsachsen am Dienstag mitteilte.
In der Zeit ersetzt eine Spezialfirma einige Dutzend der 1500 Bahnschwellen durch Exemplare aus Kunststoff. "Diese halten deutlich länger als Holzschwellen und sind optisch kaum von diesen zu unterscheiden", so der VMS.
Zu dem großen Check gehört aber auch, dass das Team der Drahtseilbahn einen Teil der 252 Rollen tauscht, über die das Drahtseil läuft, und die Seilbahnsteuerung pflegt. Für die beiden Wagen steht der Frühjahrsputz an. Dazu kommen Dienstunterricht und Arbeitsschutzbelehrungen.
Eine Woche vor Ostern, am 28. März, läuft der Betrieb wieder an.
Die Bahn vor den Toren von Chemnitz gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen in der Region. Seit ihrer Jungfernfahrt 1911 legt sie innerhalb von acht Minuten die rund 1240 Meter lange Strecke von Erdmannsdorf den Berg hinauf nach Augustusburg oder von der Stadt ins Tal zurück. Dabei werden 168 Höhenmeter überwunden.
Die Fahrgastzahlen bewegten sich 2025 mit knapp 80.000 Fahrgästen auf dem Niveau der Vorjahre.
Titelfoto: VMS/Brumm