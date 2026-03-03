Historische Drahtseilbahn steht mehrere Wochen still

Augustusburg - Noch eine knappe Woche Fahrspaß, dann ist erst mal Schluss: Die Drahtseilbahn Augustusburg (Landkreis Mittelsachsen ) wird ab 9. März auf Herz und Nieren geprüft und aufgemöbelt.

Ab dem 9. März macht die Drahtseilbahn Augustusburg für drei Wochen Pause, Grund dafür sind die alljährliche TÜV-Prüfung und Wartungsarbeiten. © VMS/Brumm

Das bedeutet drei Wochen Pause für die "Alte Lady" am Schellenberg. Grund dafür ist die alljährliche TÜV-Prüfung und Wartung, wie der Verkehrsverbund Mittelsachsen am Dienstag mitteilte.

In der Zeit ersetzt eine Spezialfirma einige Dutzend der 1500 Bahnschwellen durch Exemplare aus Kunststoff. "Diese halten deutlich länger als Holzschwellen und sind optisch kaum von diesen zu unterscheiden", so der VMS.

Zu dem großen Check gehört aber auch, dass das Team der Drahtseilbahn einen Teil der 252 Rollen tauscht, über die das Drahtseil läuft, und die Seilbahnsteuerung pflegt. Für die beiden Wagen steht der Frühjahrsputz an. Dazu kommen Dienstunterricht und Arbeitsschutzbelehrungen.

Eine Woche vor Ostern, am 28. März, läuft der Betrieb wieder an.