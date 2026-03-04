Nachwuchs-Sporttalente gesucht: Abstimmung gestartet

Im Erzgebirgskreis ist am 1. März eine Abstimmung zu den Sporttalenten 2025 gestartet. Damit sollen junge Nachwuchssportler geehrt werden.

Von Victoria Winkel

Annaberg-Buchholz - Im Erzgebirge werden die größten Sporttalente des vergangenen Jahres gesucht. Die Abstimmung läuft noch bis zum 31. März.

Beim "Sporttalent 2025" werden einzelne Sportler, aber auch Teams ausgezeichnet.
Die Auszeichnung soll nicht nur eine Anerkennung für die sportliche Leistung von Kindern und Jugendlichen sein, sondern auch ein Ansporn, den eingeschlagenen Weg fortzuführen. Insgesamt kämpfen 13 Mädchen, zehn Jungs und 14 Teams aus dem Erzgebirgskreis um den Titel "Sporttalent 2025".

Zur Wahl stehen dabei Nachwuchstalente unter anderem beim Reiten, Turnen, im Bereich der Leichtathletik, bei Wintersportdisziplinen wie Langlauf oder Nordische Kombination oder auch im Ringen.

Über die Homepage des Kreissportbundes können seit dem 1. März an die Kandidaten und Teams Punkte vergeben werden.

"Jedes Nachwuchstalent und jede Jugendmannschaft hat Aufmerksamkeit verdient. Es lohnt sich, alle Sportlerinnen und Sportler mit Ihren Erfolgen genau anzuschauen und danach die Plätze eins bis sechs in jeder Kategorie zu vergeben", heißt es dazu aus dem Landratsamt.

Jury hat bereits Punkte vergeben

Bei der Abstimmung sind auch Sportler aus verschiedenen Bereichen der Leichtathletik dabei. (Symbolbild)
Für die einzelnen Ränge werden Punkte zugeordnet. Der erste Platz erhält acht Punkte, der zweite sechs Punkte und so weiter. Der sechste und letzte Platz erhält dann nur noch einen Punkt.

Diese Publikumsabstimmung geht zu zwei Dritteln in die Gesamtwertung ein. Die restliche Wertung übernimmt eine Jury. Deren Abstimmung fand bereits im Februar statt.

Es werden aber nicht nur junge Sporttalente ausgezeichnet, sondern auch der "Trainer/in des Jahres 2025" und das "Junge Engagement". In diesen Kategorien ist ebenfalls die Entscheidung der Jury schon gefallen.

Die Auszeichnung findet am 8. Mai im Bürgersaal in Zschopau statt.

