Nachwuchs-Sporttalente gesucht: Abstimmung gestartet

Annaberg-Buchholz - Im Erzgebirge werden die größten Sporttalente des vergangenen Jahres gesucht. Die Abstimmung läuft noch bis zum 31. März.

Beim "Sporttalent 2025" werden einzelne Sportler, aber auch Teams ausgezeichnet. © serezniy/123RF

Die Auszeichnung soll nicht nur eine Anerkennung für die sportliche Leistung von Kindern und Jugendlichen sein, sondern auch ein Ansporn, den eingeschlagenen Weg fortzuführen. Insgesamt kämpfen 13 Mädchen, zehn Jungs und 14 Teams aus dem Erzgebirgskreis um den Titel "Sporttalent 2025".

Zur Wahl stehen dabei Nachwuchstalente unter anderem beim Reiten, Turnen, im Bereich der Leichtathletik, bei Wintersportdisziplinen wie Langlauf oder Nordische Kombination oder auch im Ringen.

Über die Homepage des Kreissportbundes können seit dem 1. März an die Kandidaten und Teams Punkte vergeben werden.

"Jedes Nachwuchstalent und jede Jugendmannschaft hat Aufmerksamkeit verdient. Es lohnt sich, alle Sportlerinnen und Sportler mit Ihren Erfolgen genau anzuschauen und danach die Plätze eins bis sechs in jeder Kategorie zu vergeben", heißt es dazu aus dem Landratsamt.