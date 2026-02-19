Deshalb werden im Erzgebirge die Radon-Schächte geöffnet

Schneeberg - Die Stadt Schneeberg ( Erzgebirgskreis ) lüftet durch, um die Radon-Belastung zu senken. Dafür startete 2022 das Wetterprojekt. So sieht der aktuelle Stand aus.

Blick auf Schneeberg: Das Edelgas soll außerhalb der Stadt ausströmen, wo es sich dann verflüchtigt. © Uwe Meinhold

Das radioaktive Gas Radon ist eine der häufigsten Ursachen für Lungenkrebs. Durch den historischen Bergbau ist die Belastung im gesamten Erzgebirge hoch.

Laut Strahlenschutzgesetz sind 300 Becquerel die Obergrenze - in Schneeberg werden bis über 100.000 Becquerel gemessen.

Über das Wetterprojekt soll das Radon aus den Gruben außerhalb der Stadt ausgeblasen werden, wo es sich dann verflüchtigt. Übrigens: Der Bergmann nennt Luftbewegungen in den Schächten Wetter.

Drei Bauphasen gibt es für das Projekt. Aktuell läuft noch Phase eins, in der zwei dauerhafte Öffnungen im Revier Schneeberg gebaut werden.