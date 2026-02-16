Vollsperrung: Baumpflege-Arbeiten rund um Talsperre im Erzgebirge

Olbernhau - Wegen Gehölzpflegearbeiten rund um den Dörnthaler Teich gibt es in dieser Woche in Olbernhau ( Erzgebirgskreis ) eine Vollsperrung.

Rund um den Dörnthaler Teich werden in dieser Woche Gehölzpflegearbeiten durchgeführt. (Symbolfoto) © woodysphotos/123RF

Wie die Landestalsperrenverwaltung (LTV) mitteilte, finden die Arbeiten vom Montag bis zum Freitag, dem 20. Februar statt. Dabei werden am Ufer des Dörnthaler Teichs entlang der Freiberger Straße (Staatsstraße S215) sowie am Naturlehrpfad Gehölze verschnitten und Totholz aus den Baumkronen entfernt. Dafür muss die S215 voll gesperrt werden. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

"Außerdem wird Aufwuchs aus dem Abflussprofil des Haselbaches entfernt, um einen ungehinderten Durchfluss auch bei größeren Abgabemengen aus dem Dörnthaler Teich zu gewährleisten", teilte ein Sprecher der LTV mit.

Damit kommt die Landestalsperrenverwaltung ihrer Verkehrssicherungspflicht nach.

Unterhalb des Dörnthaler Teichs sind noch drei Nebenanlagen der Talsperre, die sogenannten Halterteiche, die fischereilich genutzt werden. An den Uferbereichen dieser Teiche müssen ebenfalls Bäume und Sträucher zurückgeschnitten werden für eine geplante Sedimentberäumung und Instandsetzungsarbeiten.