Vollsperrung: Baumpflege-Arbeiten rund um Talsperre im Erzgebirge
Olbernhau - Wegen Gehölzpflegearbeiten rund um den Dörnthaler Teich gibt es in dieser Woche in Olbernhau (Erzgebirgskreis) eine Vollsperrung.
Wie die Landestalsperrenverwaltung (LTV) mitteilte, finden die Arbeiten vom Montag bis zum Freitag, dem 20. Februar statt. Dabei werden am Ufer des Dörnthaler Teichs entlang der Freiberger Straße (Staatsstraße S215) sowie am Naturlehrpfad Gehölze verschnitten und Totholz aus den Baumkronen entfernt. Dafür muss die S215 voll gesperrt werden. Eine Umleitung ist ausgeschildert.
"Außerdem wird Aufwuchs aus dem Abflussprofil des Haselbaches entfernt, um einen ungehinderten Durchfluss auch bei größeren Abgabemengen aus dem Dörnthaler Teich zu gewährleisten", teilte ein Sprecher der LTV mit.
Damit kommt die Landestalsperrenverwaltung ihrer Verkehrssicherungspflicht nach.
Unterhalb des Dörnthaler Teichs sind noch drei Nebenanlagen der Talsperre, die sogenannten Halterteiche, die fischereilich genutzt werden. An den Uferbereichen dieser Teiche müssen ebenfalls Bäume und Sträucher zurückgeschnitten werden für eine geplante Sedimentberäumung und Instandsetzungsarbeiten.
Talsperre ist Teil der Revierwasserlaufanstalt
"Gehölze auf den Dammprofilen müssen dagegen komplett entfernt werden, um die Standsicherheit der Absperrbauwerke und die Funktionsfähigkeit der Teiche sicherzustellen", so die LTV.
Gehölzpflegearbeiten und Fällungen sind noch bis Ende Februar in der sogenannten vegetationsarmen Zeit möglich, um Vögel in der Brutzeit nicht zu stören.
Der Dörnthaler Teich ist Teil der Revierwasserlaufanstalt und gehört dort zu den jüngsten Stauanlagen. Er wurde zwischen 1842 und 1844 gebaut. Zusammen mit der historischen Revierwasserlaufanstalt, die ab dem 16. Jahrhundert entstand und für den Freiberger Silberbergbau gebraucht wurde, steht der Teich unter Denkmalschutz und gehört auch zum UNESCO-Welterbe "Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří".
Titelfoto: woodysphotos/123RF