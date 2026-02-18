Nach Brandkatastrophe: Große Spendenwelle für Erzgebirge

Grünhain-Beierfeld - Die Feuerkatastrophe von Grünhain-Beierfeld bewegt das Erzgebirge . Während viele Menschen den Betroffenen helfen wollen, ist die Ursache für den Brand noch immer unklar.

Die Bewohnerinnen des Fachwerkhauses haben in den Flammen alles verloren. © Kristin Schmidt

"Jetzt heißt es wieder mal 'das Erzgebirge hält zusammen'", so der Initiator einer Spendenkampagne auf der Plattform "GoFundMe". Er ist Nachbar der beiden Bewohnerinnen (58, 85), die durch das Feuer ihre Existenz verloren haben.

Der Spendenaufruf hatte bereits großen Erfolg: Bis Dienstagabend gingen knapp 66.000 Euro für die Familie ein (vorläufiges Spendenziel: 80.000 Euro).

"Es werden sehr viele Kosten auf die Geschädigten zukommen. Um dies etwas aufzufangen, läuft unser Spendenaufruf", erklärt der Initiator.

Auch das Rathaus ist von der Aktion begeistert: "Die Stadtverwaltung Grünhain-Beierfeld unterstützt diese Initiative ausdrücklich", so die Gemeinde auf TAG24-Nachfrage.