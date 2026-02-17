"Wir sind fix und fertig": Haus muss nach Brandkatastrophe abgerissen werden

Grünhain-Beierfeld - Im Erzgebirge ereignete sich in der Nacht zu Montag eine Feuerkatastrophe . Eines der ältesten Gebäude in Grünhain-Beierfeld ging in Flammen auf. Die beiden Bewohnerinnen des Bauernhofes konnten sich noch retten, das Gebäude muss jedoch abgerissen werden.

Das Feuer breitete sich rasch in dem denkmalgeschützten Haus aus. © Niko Mutschmann

Im Ortsteil Waschleithe ist die Betroffenheit groß: "Wir sind fix und fertig", erzählt Anwohnerin Dorothea Hohberger (69). Sie kennt die Bewohnerinnen (58, 85) des Bauernhofes in der Hinterdorfer Straße. Die Frau lebte mit ihrer Mutter auf dem ehemaligen Bauernhof.

Laut Bürgermeister Mirko Geißler (53, parteilos) handelte es sich bei dem Bau (Baujahr 1701) um eines der ältesten Gebäude im Ortsteil Waschleithe: "Zum Brand äußere ich mich mit großer Betroffenheit. Für die Familie ist es ein schwerer Schock", erklärt Geißler auf TAG24-Nachfrage.

Die jüngere der beiden Bewohnerinnen handelte geistesgegenwärtig. "Die 85-jährige Mutter musste von ihrer Tochter über eine Leiter aus dem Gebäude gerettet werden", so Geißler weiter.

Für das unter Denkmalschutz stehende Fachwerkhaus kam allerdings jede Hilfe zu spät.