Die Abrafaxe auf Tour im Erzgebirge
Schneeberg - Glück auf! Die Abrafaxe werben künftig fürs Erzgebirge. Dafür geht es für das DDR-Comic-Trio sogar in den Schacht.
In einem "Mosaik"-Sonderheft, das am 4. Februar in Schneeberg vorgestellt wird und gratis verteilt werden soll, tauchen Abrax, Brabax und Califax in den historischen Bergbau der Montanregion ein, die seit 2019 offiziell zum UNESCO-Welterbe zählt.
Für Fans ist am Erscheinungstag zudem eine Signierstunde auf der Fundgrube Wolfgangmaßen geplant, die in dem Heft ein Schauplatz ist.
Seit genau 50 Jahren erleben die Abrafaxe regelmäßig Abenteuer - das erste "Mosaik"-Heft hieß "Das Geheimnis der Grotte" und erschien im Januar 1976.
Das Trio war seitdem unter anderem im antiken Griechenland, traf Nofretete im alten Ägypten, zog durch das Mittelalter und lernte unzählige große Abenteurer und berühmte Persönlichkeiten der Geschichte kennen. Auch im neuen Sonderheft werden historische Figuren der Erzgebirgs-Historie eine Rolle spielen.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa