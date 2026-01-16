Die Abrafaxe auf Tour im Erzgebirge

Schneeberg - Glück auf! Die Abrafaxe werben künftig fürs Erzgebirge . Dafür geht es für das DDR-Comic-Trio sogar in den Schacht.

Ein "Mosaik"-Sonderheft wird am 4. Februar in Schneeberg vorgestellt. © Jens Kalaene/dpa

In einem "Mosaik"-Sonderheft, das am 4. Februar in Schneeberg vorgestellt wird und gratis verteilt werden soll, tauchen Abrax, Brabax und Califax in den historischen Bergbau der Montanregion ein, die seit 2019 offiziell zum UNESCO-Welterbe zählt.

Für Fans ist am Erscheinungstag zudem eine Signierstunde auf der Fundgrube Wolfgangmaßen geplant, die in dem Heft ein Schauplatz ist.

Seit genau 50 Jahren erleben die Abrafaxe regelmäßig Abenteuer - das erste "Mosaik"-Heft hieß "Das Geheimnis der Grotte" und erschien im Januar 1976.