Die letzten Handschuhmacher arbeiten im Erzgebirge und teilen die gleichen Sorgen

Schneeberg/Stützengrün - Handschuhmacher? In Deutschland ist dieses Handwerk fast ausgestorben! Zwei der letzten ihrer Art arbeiten im Erzgebirge . Beide fertigen echte Maßarbeit an - der eine modisch, der andere medizinisch.

Aus bis zu 30 Einzelteilen besteht ein Handschuh – dafür wird Lederhaut zurechtgeschnitten. © Ralph Kunz

Nils Bergauer (42) führt in Schneeberg eine Familientradition fort. "Schon meine Vorfahren waren Handschuhmacher in Johanngeorgenstadt – seit 1876."

Die letzte war seine Oma. "Sie hat noch in Heimarbeit für meinen Meister gearbeitet." Sie bezahlte ihm auch sein erstes Paar gute Handschuhe. Bei seinem späteren Meister lernte er das Handwerk nebenbei, als Hobby. "So hatte ich immer Geschenke für Freunde und Familie."



Heute ist er selbstständig und fertigt seit 2012 Handschuhe für Oldtimer-Fahrer, Reiter, Fechter, Filmproduktionen oder Bälle.

Tot ist der Handschuh für ihn nicht: "Mittlerweile gibt es immer mehr Designer-Anfragen. Es ist individueller, wenn ein Handschuh zur Designlinie dazu gehört."