Dieser Schlittenspaß hat eine lange Tradition: In Zwönitz wird bergauf gerodelt

Zwönitz - Welcher "Rennwolf" wird der schnellste? Diese Frage bringt alljährlich halb Zwönitz auf die Beine. Dabei werden am vierten Advent in der Erzgebirgsstadt keine Raubtiere gesattelt, sondern spezielle Schlitten um die Wette geschoben - und zwar auf Rollen bergauf.

Zwei Weihnachtsmänner gingen als "Fabulous Christmas Boys" an den Start. © Kristin Schmidt

Das "Zwönitzer Rennwolfrennen" macht eine regionale Besonderheit zum Gaudi: Kostümierte Zweierteams jagen rund 100 Meter die Lange Gasse zum Markt hinauf und nutzen dabei ein Gefährt, das viele der Einwohner selbst noch im Keller oder Schuppen stehen haben: Schlitten mit Schiebestange, die eine Stellmacherei in Zwönitz über Generationen hergestellt hat und die hier als "Rennwölfe" bekannt sind.

Aus dem Stadtbild waren die Schiebeschlitten mittlerweile fast verschwunden, bis der örtliche Gewerbeverein ihnen mit der Idee eines Rennens zu einem Comeback verhalf. Anja Schlitz (53): "Wir wollten eine Veranstaltung für die Innenstadt, die allen Generationen Spaß bringt."

Mit Erfolg: Hunderte Zuschauer drängten sich am Sonntag an der Rennstrecke, als 20 Teams an den Start gingen.