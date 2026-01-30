Von Plauen bis Zschopau: Das sind Sachsens schönste Ampelmännchen

Zschopau/Plauen - In Hamburg regeln neuerdings Ernie und Bert den Fußgänger-Verkehr, in Erfurt tragen die Ampelmännchen Regenschirme. Und auch in Zschopau ( Erzgebirgskreis ) und Plauen ( Vogtlandkreis ) lohnt sich ein aufmerksamer Blick auf die Rot- und Grün-Signale.

In Zschopau bittet das MZ-Männchen über die Straße. © Kristin Schmidt

Mann mit Hut regelt den Verkehr



An gleich zwei Ampeln im erzgebirgischen Zschopau leuchtet ein Stück Geschichte. Statt Mann mit Hut zeigt in der Motorradstadt das MZ-Männchen "Steh" und "Geh" an. An der Ecke Neumarkt/Lange Straße und am Brühl stehen die ersten umgerüsteten Ampeln. Die Stadt plant außerdem ein drittes MZ-Ampelmännchen an der Rudolf-Breitscheid-Straße. Die Schablonen dafür sind ein für die Stadt angefertigter Eigenbau. Kosten insgesamt: rund 700 Euro.

Vater und Sohn sorgen für Sicherheit

In Plauen sorgen Vater und Sohn für Sicherheit an zwei Kreuzungen. Seit 2018 regeln die Comic-Figuren des Plauener Zeichners Erich Ohser den Verkehr an den Kreuzungen Syrastraße/Hammerstraße/Komturhof und Neundorfer Straße/Marktstraße/Dobenaustraße.

Vorbild für die Idee waren laut Stadt die Mainzelmännchen, die in Mainz in den Ampeln leuchten.