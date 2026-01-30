Von Plauen bis Zschopau: Das sind Sachsens schönste Ampelmännchen

Einige Städte haben schon individuelle Ampelmännchen. In Zschopau ist es das MZ-Männchen. Bekommt auch Chemnitz ein eigenes Ampelmännchen?

Von Amelie Fromm

Zschopau/Plauen - In Hamburg regeln neuerdings Ernie und Bert den Fußgänger-Verkehr, in Erfurt tragen die Ampelmännchen Regenschirme. Und auch in Zschopau (Erzgebirgskreis) und Plauen (Vogtlandkreis) lohnt sich ein aufmerksamer Blick auf die Rot- und Grün-Signale.

In Zschopau bittet das MZ-Männchen über die Straße.
In Zschopau bittet das MZ-Männchen über die Straße.

Mann mit Hut regelt den Verkehr

An gleich zwei Ampeln im erzgebirgischen Zschopau leuchtet ein Stück Geschichte. Statt Mann mit Hut zeigt in der Motorradstadt das MZ-Männchen "Steh" und "Geh" an. An der Ecke Neumarkt/Lange Straße und am Brühl stehen die ersten umgerüsteten Ampeln. Die Stadt plant außerdem ein drittes MZ-Ampelmännchen an der Rudolf-Breitscheid-Straße. Die Schablonen dafür sind ein für die Stadt angefertigter Eigenbau. Kosten insgesamt: rund 700 Euro.

Vater und Sohn sorgen für Sicherheit

In Plauen sorgen Vater und Sohn für Sicherheit an zwei Kreuzungen. Seit 2018 regeln die Comic-Figuren des Plauener Zeichners Erich Ohser den Verkehr an den Kreuzungen Syrastraße/Hammerstraße/Komturhof und Neundorfer Straße/Marktstraße/Dobenaustraße.

Vorbild für die Idee waren laut Stadt die Mainzelmännchen, die in Mainz in den Ampeln leuchten.

2018 wurden Vater und Sohn als Ampelmännchen in Plauen installiert. Der damalige OB Ralf Oberdorfer und Kunsthistorikerin Elke Schulze (51) zeigen die Schablonen.
2018 wurden Vater und Sohn als Ampelmännchen in Plauen installiert. Der damalige OB Ralf Oberdorfer und Kunsthistorikerin Elke Schulze (51) zeigen die Schablonen.

Bergmännchen und Nischel abgelehnt

In Freiberg wollte die FDP-Stadtratsfraktion Bergmann und Steiger einführen. Der Stadtrat schmetterte die Idee ab. Schade eigentlich. Auch die SPD-Fraktion in Chemnitz wollte ein Sonder-Ampelmännchen für die City. Als Beispiele wurden Georgius Agricola oder Karl Marx genannt.

Auch könnte der Rote Turm zur grünen Fit-Flasche wechseln. Doch die anderen Fraktionen sagten "Nein".

Titelfoto: Bildmontage: Klaus Jedlicka, Kristin Schmidt

