Von Plauen bis Zschopau: Das sind Sachsens schönste Ampelmännchen
Zschopau/Plauen - In Hamburg regeln neuerdings Ernie und Bert den Fußgänger-Verkehr, in Erfurt tragen die Ampelmännchen Regenschirme. Und auch in Zschopau (Erzgebirgskreis) und Plauen (Vogtlandkreis) lohnt sich ein aufmerksamer Blick auf die Rot- und Grün-Signale.
Mann mit Hut regelt den Verkehr
An gleich zwei Ampeln im erzgebirgischen Zschopau leuchtet ein Stück Geschichte. Statt Mann mit Hut zeigt in der Motorradstadt das MZ-Männchen "Steh" und "Geh" an. An der Ecke Neumarkt/Lange Straße und am Brühl stehen die ersten umgerüsteten Ampeln. Die Stadt plant außerdem ein drittes MZ-Ampelmännchen an der Rudolf-Breitscheid-Straße. Die Schablonen dafür sind ein für die Stadt angefertigter Eigenbau. Kosten insgesamt: rund 700 Euro.
Vater und Sohn sorgen für Sicherheit
In Plauen sorgen Vater und Sohn für Sicherheit an zwei Kreuzungen. Seit 2018 regeln die Comic-Figuren des Plauener Zeichners Erich Ohser den Verkehr an den Kreuzungen Syrastraße/Hammerstraße/Komturhof und Neundorfer Straße/Marktstraße/Dobenaustraße.
Vorbild für die Idee waren laut Stadt die Mainzelmännchen, die in Mainz in den Ampeln leuchten.
Bergmännchen und Nischel abgelehnt
In Freiberg wollte die FDP-Stadtratsfraktion Bergmann und Steiger einführen. Der Stadtrat schmetterte die Idee ab. Schade eigentlich. Auch die SPD-Fraktion in Chemnitz wollte ein Sonder-Ampelmännchen für die City. Als Beispiele wurden Georgius Agricola oder Karl Marx genannt.
Auch könnte der Rote Turm zur grünen Fit-Flasche wechseln. Doch die anderen Fraktionen sagten "Nein".
Titelfoto: Bildmontage: Klaus Jedlicka, Kristin Schmidt