Eine der kürzesten Museumsbahnen in Sachsen: Das "Bahnl" dampft wieder los
Schönheide/Stützengrün - Zum Ende der Winterferien legt das Schönheider "Bahnl" ein paar Kohlen nach: In Schönheide (Erzgebirgskreis) zieht die Dampflok am Sonntag ein weiteres Mal den Nostalgiezug durch die bislang verschneite Landschaft.
Los geht’s um 10 Uhr, dann jeweils fünfmal am Bahnhof Schönheide mit warmen Kanonenöfen in den Wagen und ganz viel Erzgebirgs-Romantik. Die Rückfahrten starten jeweils rund eine knappe halbe Stunde später wieder zurück von Stützengrün-Neulehn ("Bürstenfabrik").
Die Museumsbahn (4,5 Kilometer) gehört zu den kürzesten Museums-Schmalspurbahnen in Sachsen.
Schon letztes Wochenende hatte die "Bimmelbahn" gezeigt, wie groß die Sehnsucht nach dieser Zeitreise ist: Knapp 400 Fahrgäste waren zum Winterdampf-Start dabei.
Etwa 20 weitere Fahrtage sind am Fuß des erzgebirgisch-vogtländischen Kuhbergs noch geplant - von Familienfahrten bis zu besonderen Highlights.
Tickets gibt’s zu den Fahrtagen am Bahnhof und meist auch im Zug: Erwachsene zahlen hin und zurück 8 Euro, Kinder 5 Euro.
Titelfoto: Eberhard Mädler