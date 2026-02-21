Kammlauf: Wetter erzwingt erneut eine Notlösung

Klingenthal - Sachsens traditioneller Volksskilauf, der Kammlauf in Klingenthal, ist am Samstag erneut nur in einer abgespeckten Version ausgetragen worden. Statt der geplanten 50 Kilometer gab es einen Kammlauf Light, wie die Veranstalter mitteilten.

Das Skilanglauf-Event für sämtliche Altersgruppen fand wegen einsetzendem Tauwetter nur in einer abgespeckten Variante statt. Etwa 200 Wintersportler nahmen am Massenstart teil. © Sebastian Willnow/dpa

"Grund waren die zu geringe Schneeauflage in einigen Bereichen und die schlechten Wetteraussichten", sagte der stellvertretende Präsident des ausrichtenden Vereins VSC Klingenthal, Andreas Kunoth.

Am Start- und Zielort im Skistadion Mühlleithen hatten sich am Samstag bei Schnee und Regen knapp 200 Sportlerinnen und Sportler auf mehreren Strecken auf den Weg gemacht.