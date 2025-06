Enduro-Museum erinnert an Motorrad-Pionier Kämpf

Zschopau - Der sächsische Ingenieur Kurt Kämpf (1920-1989) war einer der Pioniere des DDR-Motorradbaus. So war er maßgeblich an der Entwicklung der IFA BK 350 beteiligt und zudem einer der ersten DDR-Sportler, der eine Medaille bei der Sechstagefahrt gewonnen hat. Am Donnerstag widmet ihm das Deutsche Enduro Museum Zschopau einen Abend.