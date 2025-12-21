Erzgebirge: 30 Autos in Wohngebiet zerkratzt, 150.000 Euro Schaden

Auerbach/Erzgebirge - Unglaubliche Zerstörungswut im Erzgebirge ! In Auerbach wurden in der Nacht zu Samstag 30 Autos zerkratzt. Der Sachschaden liegt bei gigantischen 150.000 Euro.

Unglaublich! Im Erzgebirge wurden in einer Nacht 30 Autos zerkratzt. (Symbolbild) © Uwe Meinhold

Wie die Polizei mitteilt, schlugen die Chaoten in der Siedlung der Jugend zu. "Bei den betroffenen Autos, welche auf Parkplätzen vor sechs Wohnblöcken abgestellt waren, wurden großflächig Buchstaben- und teilweise Zeichenkombinationen in den Lack gekratzt", so ein Polizeisprecher.

Insgesamt wurden acht VW, sechs Skoda, vier Hyundai, drei Dacia, zwei Citroën, zwei Seat, zwei Peugeot sowie jeweils ein BMW, Mazda und Toyota beschädigt.